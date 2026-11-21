Đang phải sống trong những căn nhà tạm trên đất nông nghiệp, nhiều hộ dân tại xã biên giới Ia Rvê (Đắk Lắk) mừng rơi nước mắt khi được cấp đất ở và đất sản xuất theo Đề án 104.

Thời gian qua, hàng chục hộ dân tại xã biên giới Ia Rvê được bốc thăm nhận đất theo Đề án 104 (Đề án phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ an ninh, quốc phòng địa bàn Tây Nguyên) của Thủ tướng.

Đề án 104 có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết những khó khăn về đời sống, đất ở, đất sản xuất và sinh kế cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn Tây Nguyên.

Một trong những nội dung trọng tâm của Đề án là rà soát, bố trí đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số chưa có hoặc còn thiếu đất, đồng thời thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp đủ điều kiện theo quy định. Qua đó, người dân ổn định chỗ ở, có tư liệu sản xuất, yên tâm đầu tư phát triển kinh tế gia đình và từng bước nâng cao thu nhập.

Đề án cũng hướng đến tạo sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và giảm nghèo bền vững. Khi có đất ở ổn định, có đất sản xuất và được tạo điều kiện tiếp cận các nguồn lực phát triển kinh tế, các gia đình sẽ có thêm cơ hội tự vươn lên, hạn chế nguy cơ tái nghèo và từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống.

Cơ hội an cư, vươn lên thoát nghèo

Sau khi được cấp đất ở và đất sản xuất, nhiều người dân không giấu nổi nước mắt hạnh phúc khi sắp tới không còn phải sống trong những căn nhà tạm bợ, thoát khỏi nỗi ám ảnh chạy lũ hằng năm.

Chị Bùi Thị Hồng bày tỏ vui mừng khi có đất dựng nhà. Ảnh: Hải Dương

Chị Bùi Thị Hồng (SN 1984, dân tộc Mường) kể, năm 2005, chị một mình đến thôn 11, xã Ia Rvê lập nghiệp rồi xây dựng gia đình. Cách đây khoảng 5 năm, chị mua được 5 sào đất nông nghiệp tại thôn 9 cùng xã và dựng tạm căn nhà nhỏ làm nơi che mưa che nắng.

Nhiều năm qua, mẹ con chị Hồng phải sống trong căn nhà dột nát. Cứ mùa mưa đến, vùng đất này lại ngập sâu, cả nhà phải bồng bế nhau chạy lũ. Chính vì vậy, khi biết tin có tên trong danh sách được cấp đất ở và đất sản xuất, chị đã mất ngủ nhiều đêm vì quá vui mừng. Ngày nhận phiếu bốc thăm, chị bật khóc xúc động khi biết sắp tới nỗi lo lũ dữ sẽ không còn đeo bám mẹ con chị.

"Bà con nơi đây vô cùng biết ơn Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đã đặc biệt quan tâm, chăm lo cho những hộ nghèo như chúng tôi. Sau này khi chuyển ra khu định cư mới, cuộc sống chắc chắn sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Chúng tôi cam kết sẽ chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời quyết tâm lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo bền vững", chị Hồng vui mừng nói.

Tương tự, bà Hoàng Thị Tợ (SN 1971, dân tộc Nùng) cũng cho biết, cách đây 6 năm, bà mua mảnh đất nông nghiệp ở thôn 9, xã Ia Rvê với giá 80 triệu đồng để dựng nhà tạm rồi cùng gia đình con trai và 3 cháu nội sinh sống.

"Khi biết có chính sách hỗ trợ các hộ thiếu đất ở và đất sản xuất, gia đình tôi thấy rất may mắn khi nằm trong danh sách nhận đất. Tôi vô cùng biết ơn chính quyền địa phương đã kịp thời giúp đỡ để gia đình có cơ hội an cư, ổn định cuộc sống, sớm vươn lên thoát nghèo", bà Tợ chia sẻ niềm vui.

28 hộ dân xã biên giới được cấp đất

Theo thống kê của UBND xã Ia Rvê, trên địa bàn có 155 hộ dân thuộc diện đề nghị bố trí đất và hỗ trợ pháp lý. Trong đó có 92 hộ hoàn toàn chưa có đất ở và đất sản xuất, 6 hộ có đất sản xuất nhưng thiếu đất ở, cùng hàng chục gia đình cần hỗ trợ thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Để hiện thực hóa Đề án 104, UBND xã Ia Rvê đã quy hoạch khu đất rộng 7,92ha dọc tuyến đường liên thôn từ thôn 8 đến thôn 10. Khu vực này được phân thành 198 lô đất với định mức 400 m²/hộ (bao gồm 200m² đất ở và 200m² đất trồng cây hàng năm). Dự án được đầu tư đồng bộ hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân.

Trao đổi với VietNamNet, ông Lê Đình Quý, Phó chủ tịch xã xác nhận, đến thời điểm hiện tại, UBND xã Ia Rvê đã tổ chức bốc thăm cho 28 hộ gia đình hoàn toàn chưa có đất ở theo quy định tại Điều 16 Luật Đất đai năm 2024

Ia Rvê là xã biên giới đặc biệt khó khăn thuộc tỉnh Đắk Lắk, nơi có nhiều đồng bào DTTS sinh sống. Những năm qua, dù nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ chính quyền các cấp, đời sống của một bộ phận nhân dân nơi đây vẫn đối mặt với muôn vàn gian khó.

Trong đó, tình trạng thiếu đất ở và đất sản xuất diễn ra khá phổ biến, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.