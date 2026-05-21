Theo Chỉ số Hài lòng của Khách hàng Mỹ (ACSI) trong báo cáo nghiên cứu về thiết bị viễn thông và đồng hồ thông minh năm 2026, Samsung đã đạt mức 81 điểm, nhỉnh hơn con số 80 điểm của Apple.

Kết quả này chính thức phá vỡ thế cân bằng giữa hai "ông lớn" vào năm ngoái, đưa Samsung trở thành thương hiệu dẫn đầu toàn ngành.

Nhìn chung, chỉ số hài lòng của thị trường điện thoại đã có sự phục hồi đáng khích lệ khi tăng 1% để đạt mức 79 điểm, sau khi từng sụt giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong một thập kỷ vào năm 2025.

Điện thoại Samsung đã vượt iPhone của Apple về Chỉ số Hài lòng của Khách hàng Mỹ. Ảnh: Cnet

Báo cáo từ ACSI chỉ ra mức độ hài lòng của người dùng cải thiện rõ rệt nhất khi các tính năng công nghệ mới chuyển hóa thành giá trị thực tế hằng ngày mà không gây ra những phiền toái phát sinh.

Trí tuệ nhân tạo (AI), yếu tố lần đầu tiên được đưa vào bộ tiêu chí đo lường, đã đạt số điểm ấn tượng là 85. Điều này chứng tỏ khách hàng không chỉ nhận biết được sự hiện diện của AI mà còn thực sự tìm thấy sự hữu ích từ chúng.

Bên cạnh đó, các nhà sản xuất cũng ghi điểm nhờ cải thiện thời lượng pin với mức tăng 5%, giúp người dùng yên tâm hơn khi sử dụng các tác vụ phức tạp.

Trong phân khúc điện thoại cao cấp, dòng Galaxy S của Samsung dẫn đầu với 84 điểm, xếp trên iPhone của Apple với 82 điểm và các dòng máy flagship của Google với 80 điểm.

Đặc biệt, ở mảng điện thoại gập, Samsung vẫn nắm giữ lợi thế tuyệt đối khi đạt 80 điểm, bỏ xa Google và Motorola với khoảng cách từ 8 đến 10 điểm.

Dù vậy, ACSI cũng lưu ý những người sở hữu điện thoại gập có tỷ lệ khiếu nại cao gấp ba lần so với điện thoại truyền thống.

Cục diện này được dự báo sẽ có những biến động lớn vào cuối năm nay khi Apple dự kiến ra mắt chiếc iPhone gập đầu tiên cùng với dòng iPhone 18 Pro vào mùa thu, sở hữu màn hình chính lên tới 7.8 inch và có mức giá khoảng 2.000 USD.

Đối với thị trường đồng hồ thông minh, Apple vẫn giữ vững phong độ ở mức 80 điểm, nhưng do Samsung sụt giảm 4% nên cả hai hiện đang chia sẻ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Các trải nghiệm người dùng trên đồng hồ thông minh nhìn chung đều được đánh giá cao hơn trong năm nay, nhất là ở khả năng điều hướng menu và tính kết nối linh hoạt với các ứng dụng cũng như phụ kiện đi kèm.

Nghiên cứu của ACSI được thực hiện dựa trên khảo sát từ gần 27.000 khách hàng trong giai đoạn từ tháng 4/2025 đến tháng 3/2026, mang lại cái nhìn toàn diện về sự dịch chuyển trong thói quen và sự ưu tiên của người tiêu dùng đối với các thiết bị công nghệ hiện nay.

(Theo Macrumors)