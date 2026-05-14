Samsung Electronics được cho là sẽ tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm nửa cuối năm mang tên "Galaxy Unpacked" tại London (Anh) vào tháng 7 tới.

Tại đây, hãng sẽ giới thiệu các dòng điện thoại thông minh màn hình gập thế hệ tiếp theo là Galaxy Z Fold 8 và Flip 8, song song với mẫu kính thông minh đầu tiên dự kiến mang tên "Galaxy Glasses".

Giữa tin đồn Apple có khả năng ra mắt chiếc iPhone gập đầu tiên vào nửa cuối năm nay, Samsung đặt mục tiêu củng cố vị thế dẫn đầu thị trường toàn cầu bằng cách tận dụng lợi thế đổi mới kiểu dáng và hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) mạnh mẽ.

Theo các nguồn tin trong ngành, sự kiện Galaxy Unpacked sẽ diễn ra vào ngày 22/7. Tâm điểm của chuỗi sự kiện là các dòng điện thoại chủ lực Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 cùng dải sản phẩm đồng hồ thông minh Galaxy Watch9.

Ông Roh Tae-moon, Chủ tịch Bộ phận Device Experience của Samsung Electronics cầm trên tay chiếc Galaxy Z Fold 7 tại Galaxy Unpacked 2025. Ảnh: Samsung

Giới công nghệ đang đồn đoán mạnh mẽ về sự xuất hiện của một phiên bản mở rộng thuộc dòng Fold với tên gọi tạm thời "Fold Wide".

Sản phẩm này sở hữu chiều ngang rộng hơn và chiều dọc tinh gọn hơn so với thế hệ Fold hiện tại, giúp tối ưu hóa tính thực dụng của màn hình ngoài.

Khi mở ra, thiết bị dự kiến mang lại tỷ lệ khung hình gần giống với máy tính bảng, giúp cải thiện đáng kể không gian đa nhiệm.

Giới quan sát nhận định đây là chiến lược của Samsung nhằm duy trì khoảng cách dẫn đầu thông qua việc đa dạng hóa các thiết kế gập, đối đầu trực tiếp với thông tin Apple chuẩn bị tung ra mẫu iPhone gập đầu tiên sớm nhất vào tháng 9 tới với tỷ lệ màn hình 4:5 rộng hơn tương tự iPad.

Kính thông minh tích hợp AI Gemini

Sản phẩm thu hút sự chú ý toàn cầu ngang ngửa các mẫu điện thoại gập tại sự kiện Unpacked lần này chính là chiếc kính thông minh đầu tiên của hãng: Galaxy Glasses.

Samsung đã hợp tác với thương hiệu mắt kính toàn cầu Gentle Monster để nâng cao thiết kế và năng lực cạnh tranh thực tế.

Thiết bị được tích hợp hệ điều hành chuyên dụng Android XR phát triển chung với Google cùng dịch vụ AI tạo sinh Gemini.

Nhiều khả năng chính thức lên kệ vào quý III, mẫu kính này không có màn hình hiển thị riêng mà chỉ bao gồm hệ thống loa, micrô và camera độ nét cao tương tự dòng kính Meta Ray-Ban.

Thiết bị sẽ đóng vai trò như một trợ lý AI nâng cao, ghi lại hình ảnh theo góc nhìn của người dùng trong khi Gemini phân tích dữ liệu theo thời gian thực và truyền tải thông tin phản hồi qua giọng nói.

Samsung đặt mục tiêu định vị Galaxy Glasses không chỉ là một thiết bị đeo đơn thuần mà là một thiết bị biên cốt lõi hoàn thiện hệ sinh thái AI của hãng, bước vào cuộc cạnh tranh toàn diện với các tập đoàn toàn cầu như Meta (Mỹ) và Xiaomi (Trung Quốc).

Kính sẽ kết nối với hệ sinh thái thiết bị gia dụng và điện thoại Samsung AI (SmartThings).

Dựa trên chuỗi nhà máy sản xuất thiết bị gia dụng và bán dẫn đặt tại nhiều quốc gia, Samsung cũng đã đặt nền móng để đưa kính thông minh vào các mô hình doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) và các cơ sở sản xuất.

Hơn thế nữa, hãng sẽ mở rộng khả năng kết nối thiết bị vào lĩnh vực di chuyển thông qua dịch vụ "Car-to-Home", hợp tác phát triển với Hyundai Motor và Kia - hai thương hiệu đạt doanh số hơn 8 triệu phương tiện mỗi năm.

Thiết bị của Samsung có định hướng vận hành rất giống với những tin đồn về mẫu kính AI của Apple.

Kính của Apple được cho là sẽ phụ thuộc vào trợ lý Siri, tích hợp camera để nạp thông tin hình ảnh cho AI cùng hệ thống loa và micrô, không trang bị màn hình trên phiên bản đầu tiên.

Dù Apple đang tăng tốc phát triển kính thông minh để cạnh tranh, các nguồn tin rò rỉ cho thấy sản phẩm này khó có thể ra mắt trước năm 2027, hoặc sớm nhất là xuất hiện dưới dạng bản xem trước vào năm 2026.

(Theo MacRumors, Seoul Economic Daily)