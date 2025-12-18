Nhờ đà tăng phi mã của giá vàng hiện nay, chi tiết trang trí tưởng chừng vô giá trị này bỗng chốc trở thành một "món hời" lớn cho những ai còn lưu giữ.

Câu chuyện bắt đầu lan truyền chóng mặt sau khi một trường hợp hy hữu xuất hiện trên mạng xã hội: chiếc logo gỡ từ một chiếc điều hòa cũ kỹ, không còn sử dụng đã được bán với giá hơn 700.000 won (khoảng 12,5 triệu đồng). Sự việc thu hút sự chú ý đặc biệt khi chủ tiệm vàng kiêm YouTuber nổi tiếng tại Seoul, Ringring Unni, đăng tải video tư vấn khách hàng vào ngày 11/12.

Logo trên mẫu điều hòa LG Whisen cũ được làm từ vàng ròng. Ảnh chụp màn hình

Trong video, một vị khách nữ đã mang đến một miếng kim loại nhỏ màu vàng, cho biết nó được tháo ra từ mặt trước của chiếc điều hòa LG Whisen cũ. Cô kể rằng vào thời điểm mua máy, nhân viên giao hàng đã tiết lộ đây là vàng thật và các quảng cáo lúc bấy giờ cũng khẳng định điều này.

Sau khi nung chảy và phân tích kỹ lưỡng, chủ tiệm xác nhận chiếc logo Whisen này được làm từ khoảng 3,75 gram vàng nguyên chất. Kết quả kiểm định cho thấy độ tinh khiết lên tới 99,3%, không phải là vàng 18K như suy đoán ban đầu. YouTuber này sau đó đã mua lại miếng logo với giá 713.000 won. Video hiện đã vượt mốc 1,12 triệu lượt xem.

Được biết, chiếc logo quý giá này thuộc về dòng điều hòa Whisen phiên bản giới hạn ra mắt năm 2005. Khi đó, LG Electronics chỉ bán ra 10.000 chiếc theo nguyên tắc "ai đến trước được trước" để kỷ niệm cột mốc 5 năm liên tiếp đứng đầu doanh số điều hòa toàn cầu.

Sự chênh lệch giá trị qua thời gian là điều khiến nhiều người kinh ngạc. Vị khách hàng hồi tưởng rằng vào thời điểm mua máy, cô được bảo rằng chiếc logo chỉ có giá trị khoảng 10.000 won nếu tháo ra bán. Thực tế, năm 2005, giá vàng chỉ dao động trong khoảng 50.000-70.000 won cho 3,75 gram. Tuy nhiên, tính đến những ngày vừa qua, giá vàng quốc tế (dựa trên giá đóng cửa của Sàn giao dịch Hàn Quốc) đã leo thang lên mức 763.425 won cho cùng trọng lượng, tạo ra mức sinh lời khổng lồ.

Sau sự việc này, nhiều trường hợp tương tự đã xuất hiện. Trong một video khác đăng hôm đầu tuần, một khách hàng kể rằng chồng cô tin chiếc logo là vàng và mang đi bán, nhưng bị một tiệm vàng từ chối vì không có giấy chứng nhận. Cô suýt nữa đã vứt nó đi cho đến khi xem được video trên mạng. Ringring Unni sau đó đã định giá và mua lại chiếc logo này với giá 748.000 won.

Cộng đồng mạng Hàn Quốc đang phản ứng đầy phấn khích trước thông tin này. Nhiều bình luận gọi đây là "trúng số độc đắc" hay đùa rằng "LG đã âm thầm giúp khách hàng đầu tư tích sản mà họ không hề hay biết". Trong khi đó, không ít người bày tỏ sự tiếc nuối vì đã vội vã vứt bỏ những chiếc máy lạnh cũ mà không kiểm tra, hoặc đang hối hả lục tìm trong kho nhà bố mẹ với hy vọng tìm thấy "kho báu" bị lãng quên.

(Theo Korea Times)