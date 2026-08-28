Vòng loại U20 châu Á 2027 (bảng C) diễn ra từ ngày 31/8 đến 6/9 tại SVĐ Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, là một trong những giải đấu quốc tế quan trọng, nơi thử lửa và tôi luyện những tài năng trẻ xuất sắc, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai của bóng đá nước nhà.

VFF công bố Nhà tài trợ chính Vòng loại U20 châu Á 2027 (bảng C). Ảnh: VFF

Toàn bộ các trận đấu tại bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 được phát sóng trực tiếp trọn vẹn trên các kênh truyền thông chính thức của VFF và ưng dụng giải trí TV360.

Tại bảng C, U20 Việt Nam gặp các đối thủ rất mạnh là U20 Triều Tiên, U20 Iran và U20 Palestine. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để xếp hạng. Theo điều lệ, đội đứng nhất ở mỗi bảng cùng với 7 trong số 8 đội đứng nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự VCK U20 châu Á 2027.

Theo lịch thi đấu, đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi bắt đầu vòng loại bằng cuộc đối đầu với U20 Triều Tiên vào ngày 31/8, sau đó gặp U20 Palestine vào lúc 20h00 ngày 3/9 trước khi chạm trán với U20 Iran vào lúc 19h00 ngày 6/9.