Chức vô địch xứng đáng

Không cần phải tô vẽ quá nhiều cho chức vô địch ASEAN Cup 2026 của tuyển Việt Nam. Những con số đủ nói thay tất cả khi đoàn quân của HLV Kim Sang Sik bất bại với 6 chiến thắng, 2 trận hoà, có được 21 bàn và chỉ thủng lưới 3.

Không chỉ thuyết phục về mặt kết quả, tuyển Việt Nam cũng là đội dứt điểm nhiều nhất, hay việc luôn tạo ra thế trận vượt trội trong phần lớn trận đấu ở ASEAN Cup 2026.

Tuyển Việt Nam giành chức vô địch đầy xứng đáng

Tất nhiên, không phải trận nào tuyển Việt Nam cũng chơi hay. Có những thời điểm đội bóng của HLV Kim Sang Sik chơi chùng xuống, để đối thủ tạo ra cơ hội và thậm chí đứng trước nguy cơ bị kéo vào một cuộc rượt đuổi không cần thiết.

Nhưng đó cũng chính là điểm đáng chú ý của một đội bóng giàu kinh nghiệm, bản lĩnh trận mạc. Tuyển Việt Nam không cần phải chơi hoàn hảo trong mọi phút để giành chiến thắng.

Khi thế trận khó khăn, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có đủ kinh nghiệm để chịu đựng hay lúc cần bàn thắng sẽ có những cá nhân đủ khả năng tạo khác biệt; và khi ranh giới giữa thắng - hòa trở nên mong manh, tuyển Việt Nam lại có thêm một chút may mắn để “biến nguy thành an”.

Nhìn thành tích từ vòng bảng tới trận đấu cuối chức vô địch rõ ràng không phải món quà bất ngờ mà là hoàn toàn xứng đáng cho đội bóng của ông Kim Sang Sik.

Kết quả đến như một tất yếu

Nhưng chính vì tuyển Việt Nam vô địch một cách thuyết phục như vậy, câu chuyện đáng bàn lại nằm ở một nơi khác: nếu không vô địch mới là điều bất thường.

Tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị dài và kỹ lưỡng, nghiêm túc bậc nhất cho giải đấu. Thầy trò HLV Kim Sang Sik bắt đầu tập trung từ giữa tháng 6 và đã có gần hai tháng chuẩn bị trước trận chung kết.

Và không bất ngờ với sự chuẩn bị của những chiến binh sao Vàng

Trong quá trình ấy, Việt Nam còn có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, đá nhiều trận giao hữu với các CLB K-League trước khi tiếp tục thắng Myanmar 4-0 ở trận giao hữu cuối cùng.

Nhìn sang đối thủ ở trận chung kết là Thái Lan sự chuẩn bị của tuyển Việt Nam càng thêm chênh lệch. Trận đấu cuối của “Voi chiến” trước khi dự ASEAN Cup 2026 chỉ là 2 giao hữu dịp FIFA Days hồi tháng 6 với đội hình mạnh nhất.

Cũng nói về đội hình, lực lượng của tuyển Việt Nam là dày, đều, kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm với lớp trẻ đang ở điểm rơi tốt. Đáng kể hơn, lực lượng còn được nâng cấp bằng những nhân tố chất lượng như Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc và Patrik Lê Giang.

Nói cách khác, thiên thời, địa lợi, nhân hòa gần như đều đứng về phía tuyển Việt Nam. Đó là lý do ngay từ đầu, đội bóng của HLV Kim Sang Sik đã được xem là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Khi đội bóng mạnh nhất, chuẩn bị kỹ, nghiêm túc nhất, có lực lượng gần như tốt nhất và giữ được sự ổn định xuyên suốt giải đấu lên ngôi, đó là kết quả hợp lý.

Nói thế không có nghĩa giảm đi giá trị của chức vô địch mà tuyển Việt Nam vừa giành được trái lại chỉ là lời khẳng định rằng: với tất cả những lợi thế ấy, nếu Việt Nam vẫn không thể vô địch, khi đó mới thực sự có vấn đề.

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