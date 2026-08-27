Tuyển nữ Việt Nam và U23 Việt Nam là đại diện cho bóng đá Việt Nam tranh tài tại ASIAD 2026 khởi tranh từ giữa tháng 9/2026 tại Aichi và Nagoya, Nhật Bản. Vì vậy, 2 đội bóng này nhận được động viên, khích lệ từ chương trình "Tiếp lửa bóng đá Việt Nam" được VFF và Herbalife Việt Nam tổ chức, nhằm tiếp thêm động lực trước thềm kỳ đại hội thể thao châu lục.

U23 Việt Nam nhận chỉ tiêu vượt qua vòng bảng tại ASIAD 2026

Ở ASIAD 2026, U23 Việt Nam chung bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Đội bóng được HLV Kim Sang Sik giao cho HLV Đinh Hồng Vinh tạm quyền dẫn dắt nhận chỉ tiêu vượt qua vòng bảng, bất chấp việc rơi vào bảng đấu khó lường.

Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam ở bảng A cùng Nhật Bản, Đài Loan và Thái Lan. Chủ nhà Nhật Bản được coi là "quá tầm", cho nên 2 trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan có ý nghĩa then chốt đến cơ hội đi tiếp của tuyển nữ Việt Nam. Tuy nhiên, vấn đề của đội bóng do HLV Hoàng Văn Phúc dẫn dắt là đang thực hiện trẻ hoá, thay máu lực lượng, cho nên tinh thần đoàn kết và quyết tâm chính là "vũ khí" được chờ đợi ở tuyển nữ Việt Nam, nhằm hướng đến thành tích tốt nhất.

Tuyển nữ Việt Nam và U23 Việt Nam nhận khích lệ trước thềm sân chơi châu lục

Theo VFF và đối tác đồng hành, "Tiếp lửa bóng đá Việt Nam" là chương trình được triển khai với mong muốn tiếp thêm động lực và hỗ trợ các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào những giải đấu quan trọng tại châu Á trong năm 2026.

Hiện tại, 144 cầu thủ thuộc các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đang nhận tài trợ sản phẩm, đồng thời nhiều khóa huấn luyện về dinh dưỡng thể thao và thể chất được Mạnh thường quân chuyên về dinh dưỡng này tổ chức nhằm hỗ trợ cầu thủ phát huy tối đa tiềm năng.

Tại ASIAD 2026, môn bóng đá nam diễn ra từ ngày 15/9 đến 3/10, còn bóng đá nữ diễn ra từ 14/9 đến 2/10.