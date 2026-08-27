Lịch thi đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026 vừa chính thức được chốt lại. Theo đó, tuyển Việt Nam đá trận ra quân gặp Philippines, lúc 19h30 ngày 26/9. Ba ngày sau, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có trận đấu rất đáng chờ đợi với Thái Lan, lúc 19h30. Trận đấu cuối vòng bảng của nhà vô địch ASEAN Cup là gặp Pakistan, lúc 19h30 ngày 2/10.

Như vậy, sau khoảng 1 tháng, tuyển Việt Nam và Thái Lan tái đấu ở giải đấu lần đầu được FIFA tổ chức. Tại ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam thắng 2-0 ở trận chung kết lượt đi, sau đó hòa 2-2 trên sân Mỹ Đình ở trận lượt về, chung cuộc thắng 4-2, bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Tuyển Việt Nam và Thái Lan chốt ngày tái đấu. Ảnh: S.N

Sau 2 lần liên tiếp về nhì tại ASEAN Cup, Thái Lan rất quyết tâm đòi món nợ trước tuyển Việt Nam. HLV Anthony Hudson tự tin cho biết: "Việc 2 đợt tập trung vừa qua không nằm trong FIFA Days là trở ngại trong việc lựa chọn cầu thủ, nhưng đó cũng là quyền của các CLB. Nhưng đợt tập trung vào tháng 9 tới chúng tôi có lực lượng mạnh nhất. Mục tiêu của Thái Lan là thắng tất cả các trận đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026".

FIFA ASEAN Cup diễn ra từ 25/9 đến 5/10, chia thành hai hạng đấu. Division 1 (nhóm 1) gồm 8 đội mạnh nhất, trong đó tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Bảng A gồm Indonesia, Malaysia, Singapore và Bangladesh (thay thế Ấn Độ rút lui).

Thể thức của FIFA ASEAN Cup 2026 khác với ASEAN Cup mà người hâm mộ Đông Nam Á đã quen thuộc. Giải đấu không có vòng bán kết. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào thẳng trận chung kết để tranh ngôi vô địch.

Tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2 kỳ liên tiếp. Ảnh: S.N

Dù thời gian thi đấu không dài, FIFA được cho là sẽ trao khoản thưởng rất lớn cho các đội tham dự. Nhà vô địch nhóm 1 dự kiến nhận 1 triệu USD, tương đương khoảng 26 tỷ đồng. Đội vô địch nhóm 2 là 300.000 USD. Mỗi đội dự giải cũng chắc chắn nhận được 125.000 USD.

Tuyển Việt Nam sau khi khép lại hành trình tại ASEAN Cup 2026, các cầu thủ trở về CLB, chuẩn bị bước vào mùa giải mới. Đình Bắc và các đồng đội dự kiến tập trung trở lại vào giữa tháng 9, có 10 ngày chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup. Đây là giải đấu mà thầy trò HLV Kim Sang Sik quyết chinh phục ngôi vô địch, không chỉ bởi khoản thưởng lớn, mà còn là điểm thưởng trên BXH FIFA cũng như vị thế của đội bóng hàng đầu khu vực.