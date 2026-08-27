Trong thư gửi TS. Trần Quốc Tuấn – Ủy viên Thường vụ AFC, Chủ tịch VFF, Chủ tịch AFC chúc mừng tuyển Việt Nam bảo vệ thành coong chức vô địch ASEAN Cup 2026. Người đứng đầu AFC đánh giá đây là “một cái kết hoàn toàn xứng đáng” cho một giải đấu kịch tính, thành công và đáng được ghi nhận, ngưỡng mộ.

Chủ tịch AFC cũng đề nghị VFF chuyển lời chúc mừng của ông tới toàn thể các thành viên tuyển Việt Nam về thành tích lịch sử này. “Tôi rất vui mừng gửi tới ông và Liên đoàn bóng đá Việt Nam những lời chúc mừng và lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2026”, Chủ tịch AFC viết.

Tuyển Việt Nam nâng cao Cúp vô địch ASEAN Cup 2026. Ảnh: S.N

Những lời chúc mừng từ người đứng đầu bóng đá châu Á là sự ghi nhận đối với thành tích xuất sắc của tuyển Việt Nam, đồng thời thể hiện sự đánh giá cao của AFC đối với thành công của bóng đá Việt Nam.

Thời gian qua, bóng đá Việt Nam từng bước phát triển, với sự đầu tư ngày càng bài bản cho các đội tuyển, hệ thống đào tạo trẻ, cơ sở vật chất và công tác tổ chức các sự kiện bóng đá quốc tế.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng Tổng Thư ký FIFA Mattias Grafstrom cũng vừa tới Hà Nội tham dự một số hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, trong đó có dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam vs Thái Lan.

Ông Gianni Infantino đánh giá dành những lời khen ngợi: "Rất vui khi được có mặt tại Hà Nội xinh đẹp để chứng kiến trận đấu cuối cùng của ASEAN Cup 2026, được hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt, tràn đầy đam mê bên trong một SVĐ chật kín khán giả”.