Ngày 27/8 tại Hà Nội, Báo Tiền Phong, VPF và Công ty Cổ phần Tiền Phong tổ chức họp báo công bố Siêu cúp bóng đá Quốc gia - Cúp THACO 2025/26. Trận tranh Siêu cúp là cuộc đọ sức giữa CAHN - nhà vô địch V-League 2025/26 và CLB CA TP.HCM - đội đăng quang Cúp Quốc gia 2025/26.

Trận đấu diễn ra lúc 18h ngày 30/8 trên SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội. Theo điều lệ, hai đội thi đấu trong 90 phút. Nếu hòa, trận đấu được giải quyết bằng đá luân lưu để xác định đội đoạt Siêu cúp mà không thi đấu hiệp phụ.

Siêu cúp Quốc gia mở màn cho mùa giải mới. Ảnh: T.P

Phần thưởng dành cho đội chiến thắng năm nay được đặc biệt chú ý. Nhà vô địch nhận cúp vàng Siêu cúp Quốc gia phiên bản mới với thiết kế hiện đại, giàu tính biểu tượng, cùng bảng danh vị, huy chương và 300 triệu đồng tiền thưởng. Đội về nhì nhận 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, Cầu thủ ghi bàn đầu tiên và Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu đều được trao thưởng 10 triệu đồng.

Siêu cúp Quốc gia 2025/26 là lần thứ 27 giải đấu được tổ chức. Với CLB CAHN, đây là cơ hội để đội bóng ngành công an tiếp tục khẳng định vị thế sau mùa giải thành công. Trước trận Siêu cúp, đoàn quân của HLV Polking xuất sắc giành vé dự Cúp C1 châu Á 2026/27.

Nếu giành chiến thắng, CLB CAHN có lần thứ hai liên tiếp đăng quang Siêu cúp Quốc gia, và cũng sẽ trở thành CLB thứ 5 trong lịch sử bảo vệ thành công danh hiệu này, sau SLNA, HAGL, Bình Dương và Hà Nội. Trong khi đó, CA TP.HCM với sự xuất sắc của thủ môn Patrik Lê Giang đang hướng tới chiếc Siêu cúp đầu tiên.