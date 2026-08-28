Sau khi hoà tuyển Việt Nam 2-2 ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, nhiều cầu thủ Thái Lan đổ gục xuống sân. Đội bóng xứ Chùa vàng rất buồn khi họ tưởng chừng đã có cơ hội lật ngược thế cờ, nhưng lại thiếu may mắn.

Dù không thể giành ngôi vô địch, nhưng có một chi tiết ít ai để ý đến, đó là việc đoàn quân của HLV Anthony Hudson không quay lưng khi tuyển Việt Nam nâng cao Cúp vô địch, ngược lại tất cả đều chấp nhận cuộc chơi, thừa nhận những gì mà đối thủ làm được để xứng đáng đăng quang.

Cách mà Thái Lan đối mặt với thất bại trên SVĐ Mỹ Đình tối 26/8 khác hẳn với 2 năm trước sau khi thúc thủ trên sân nhà, cũng ở trận chung kết gặp tuyển Việt Nam. Dù đa số cầu thủ Thái Lan còn trẻ, nhưng họ có bản lĩnh, có niềm tin sẽ sớm đòi món nợ từ đối thủ.

Cầu thủ Thái Lan tự tin đòi nợ tuyển Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: S.N

HLV Anthony Hudson nhiều lần nói tới sự tiếc nuối, bởi Thái Lan là đội có thế trận tốt, tạo ra nhiều cơ hội, nhưng quả 11m bị bỏ lỡ và hai pha đốt lưới nhà khiến họ một lần nữa phải về nhì.

Nhưng chiến lược gia người Anh khẳng định, Thái Lan sẽ trở lại với một diện mạo hoàn toàn khác, sau đây 1 tháng nữa. Đó là giải đấu FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên được tổ chức, và như một duyên nợ, Thái Lan cùng tuyển Việt Nam lại gặp nhau và sẽ tranh tấm vé vào chung kết.

HLV Anthony Hudson rất tự tin là bởi khi Thái Lan không có đầy đủ lực lượng, có thể chơi sòng phẳng, thậm chí có thời điểm lấn lướt trước tuyển Việt Nam. Vì vậy, với sự bổ sung nhiều trụ cột trong đợt tập trung sắp tới, đội bóng xứ Chùa vàng đánh bại bất cứ đối thủ nào, trong đó có nhà ĐKVĐ ASEAN Cup 2026.

"Việc 2 đợt tập trung vừa qua không nằm trong FIFA Days là trở ngại trong việc lựa chọn cầu thủ, nhưng đó cũng là quyền của các CLB. Nhưng đợt tập trung vào tháng 9 tới chúng tôi có lực lượng mạnh nhất. Mục tiêu của Thái Lan là thắng tất cả các trận đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026", HLV Anthony Hudson nhấn mạnh.

Sự quyết tâm cùng tăng cường lực lượng của Thái Lan buộc tuyển Việt Nam phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Thậm chí ngay từ thời điểm này, HLV Kim Sang Sik đã phải lên kế hoạch cho màn tái đấu với người Thái tại FIFA ASEAN Cup. Đó là giải đấu mà thất bại không chỉ khiến tuyển Việt Nam gần như không thể vào chung kết, mà còn đánh mất vị thế số 1 khu vực.