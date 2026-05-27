HLV Park Hang Seo trở lại

Sau khi chia tay tuyển Việt Nam vào 2023, HLV Park Hang Seo chính thức tái xuất trên băng ghế huấn luyện khi nhận lời dẫn dắt Kanchanaburi Power tại Thai League 2. Một quyết định gây bất ngờ, bởi trong quãng thời gian vừa qua, chiến lược gia người Hàn Quốc từng nhiều lần được nhắc đến với khả năng trở lại V-League.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn dành cho ông Park tình cảm rất lớn, sau những thành công mà ông mang lại cùng tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam... Chính vì vậy, không ít đội bóng tại V-League được cho là muốn mời vị chiến lược gia 69 tuổi về làm việc, nhằm tạo cú hích cả về chuyên môn lẫn hình ảnh.

Thế nhưng, cuối cùng HLV Park Hang Seo lại chọn Thai League 2 thay vì V-League. Và đó rõ ràng không phải quyết định ngẫu nhiên, bởi bóng đá Thái Lan trong nhiều năm qua vẫn được đánh giá cao ở tính chuyên nghiệp, cách vận hành CLB cũng như môi trường cạnh tranh.

Quan trọng hơn, lựa chọn ấy cho thấy chiến lược gia người Hàn Quốc không muốn quay lại Việt Nam chỉ để sống bằng hào quang cũ. Nếu dẫn dắt một CLB V-League, áp lực sẽ cực lớn bởi mọi thành tích đều bị đặt cạnh giai đoạn huy hoàng cùng tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, sang Thái Lan là cơ hội để ông Park Hang Seo làm mới bản thân trong môi trường khác, ít cảm xúc nhưng nhiều thử thách nghề nghiệp hơn.

Lựa chọn an toàn nhất

Rất nhiều người từng kỳ vọng một ngày nào đó chiến lược gia người Hàn Quốc xuất hiện tại V-League, tạo nên sức hút đặc biệt cho sân chơi này. Nhưng HLV Park Hang Seo đủ kinh nghiệm, trải nghiệm để nói không với giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam, ít nhất thời điểm hiện tại.

V-League nhiều năm qua nổi tiếng khắc nghiệt với các HLV cả nội lẫn ngoại. Chỉ riêng mùa giải năn nay đã có hàng chục đội bóng thay tướng giữa mùa vì áp lực thành tích. Chuyện mất ghế sau vài trận đấu không phải điều gì quá xa xỉ.

Và lựa chọn một bến đỗ đầy bất ngờ nhưng vô cùng an toàn

Ngay cả các đồng hương của ông Park Hang Seo khi tới V-League cũng chưa ai tạo được dấu ấn đủ lớn. Một số người rời đi chóng vánh, số khác không thể thích nghi với áp lực thành tích, môi trường bóng đá và cách vận hành ở V-League.

Vì thế, chọn Thai League 2 thực tế lại là phương án an toàn nhất. Áp lực ở Thái Lan chắc chắn vẫn tồn tại, nhưng ít nhất cựu thuyền trưởng tuyển Việt Nam không phải đối diện với sự kỳ vọng khổng lồ như tại V-League. Và ở đó, ông Park Hang Seo có thể bắt đầu lại với vai trò một HLV đơn thuần, thay vì biểu tượng của cả nền bóng đá.

Sau tất cả, lựa chọn của ông Park không phải sự né tránh, mà là quyết định rất thực tế của một HLV hiểu rõ giá trị cũng như những rủi ro đi kèm với danh tiếng mà ông từng tạo dựng.

Hy vọng rằng, lần tái xuất này của cựu thuyền trưởng tuyển Việt Nam sẽ thành công, dù rằng không quá chắc chắn bởi huấn luyện một CLB hoàn toàn khác với ĐTQG.