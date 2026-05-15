Phút 71 trận U17 Việt Nam vs U17 UAE, từ quả phạt góc bên cánh trái, trung vệ Nguyễn Mạnh Cường bật cao đánh đầu tung lưới đối phương, ấn định chiến thắng đầy nghẹt thở cho đội bóng áo đỏ.

Với trận thắng này, U17 Việt Nam không chỉ vào tứ kết với ngôi nhất bảng C, mà còn đoạt vé World Cup 2026 và được đặc cách vào thẳng VCK U17 châu Á năm sau.

Trong chiến thắng 3-2 của U17 Việt Nam trước U17 UAE, nhiều người nói tới siêu phẩm đá phạt của Nguyễn Lực. Tuy nhiên, pha lập công của Mạnh Cường cũng vô cùng giá trị, mang tính quyết định.

Cú đánh đầu của Mạnh Cường mang về tấm vé World Cup cho U17 Việt Nam. Ảnh: AFC

Điều đặc biệt nằm ở chỗ đây không phải lần đầu tiên Mạnh Cường trở thành người hùng của U17 Việt Nam. Trước đó, ở bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026 gặp U17 Australia, U17 Việt Nam cũng rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn sau khi bị dẫn bàn và đá hỏng phạt đền.

Trong tình thế đó, trung vệ thuộc lò đào tạo Thể Công Viettel lên tiếng với pha đánh đầu quan trọng giúp U17 Việt Nam gỡ hòa trước giờ nghỉ. Bàn thắng mở ra màn ngược dòng cảm xúc để thầy trò HLV Roland thắng 2-1, tiến vào chung kết và giành chức vô địch Đông Nam Á sau khi đánh bại Malaysia.

Trước đó, ở vòng loại U17 châu Á hồi cuối năm 2025, vẫn là Mạnh Cường ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 4-0 trước U17 Malaysia, trận đấu then chốt giúp U17 Việt Nam đoạt vé vào VCK châu Á, là tiền đề cho tấm vé World Cup lịch sử mà thầy trò HLV Cristiano Roland vừa giành được.

Những đóng góp của Mạnh Cường rất thầm lặng nhưng lại vô cùng giá trị. Ảnh: AFC

Dù ghi nhiều bàn thắng quan trọng, nhưng Mạnh Cường luôn chọn cách im lặng. Với anh, chiến thắng của đội mới là điều quan trọng nhất. Các nhà chuyên môn đánh giá, trung vệ U17 Việt Nam có khả năng tiến xa khi đang sở hữu nhiều điểm vượt trội.

Dù mới 17 tuổi nhưng Mạnh Cường cao 1m82 cùng khả năng không chiến tốt. Cách chơi của cầu thủ trẻ này khiến nhiều người liên tưởng tới hình ảnh của Bùi Tiến Dũng ở thời kỳ đỉnh cao.

Sự lì lợm, tinh thần chiến đấu, tư chất thủ lĩnh cùng khả năng tỏa sáng ở thời khắc quan trọng giúp trung vệ U17 Việt Nam trở thành một trong những hy vọng cho giấc mơ World Cup của tuyển Việt Nam trong tương lai.

