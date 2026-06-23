Người mẹ xúc động khi được các con tổ chức hôn lễ bất ngờ. Ảnh: 163

Mới đây, một hôn lễ đặc biệt được hai người con âm thầm chuẩn bị để bù đắp cho bố mẹ sau 36 năm kết hôn khiến nhiều người xúc động, trang 163 đưa tin.

Trước đây, bố mẹ của chị Đặng (Quảng Châu, Quảng Đông) chưa từng có một đám cưới đúng nghĩa. Sau khi kết hôn, họ dành phần lớn thời gian để chăm lo cho gia đình, nuôi dưỡng các con trưởng thành. Mỗi lần tham dự đám cưới của người khác, người mẹ vẫn luôn âm thầm ngưỡng mộ, nhưng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có ngày được khoác váy cưới.

Biết được điều đó, hai anh em chị Đặng đã nảy ra ý tưởng tổ chức một hôn lễ dành tặng bố mẹ. Cả hai mất khoảng 2 tháng bí mật lên kế hoạch. Để không khiến mẹ nghi ngờ, các con nói với bố mẹ rằng sẽ đưa cả nhà đi chụp ảnh kỷ niệm, đồng thời tặng một bộ ảnh cưới.

Ngày hôm đó, khi bố mẹ bước vào sảnh tiệc, trước mắt họ không phải là buổi chụp hình mà là không gian được trang trí như một lễ cưới.

Người mẹ ban đầu vẫn nghĩ đây là đám cưới của người khác. Chỉ đến khi nhìn thấy tất cả người thân đều đang chờ đợi mình, bà mới nhận ra sự thật rằng, đây là hôn lễ dành riêng cho mình và người chồng đã đồng hành suốt 36 năm.

Khoảnh khắc ấy, bà vô cùng xúc động, vui mừng như một cô gái trẻ lần đầu bước vào ngày trọng đại của cuộc đời.

Người con trai của họ chia sẻ: “Bố mẹ kết hôn 36 năm nhưng vẫn còn một tiếc nuối chưa hoàn thành. Mỗi lần tham dự đám cưới của người khác, mẹ đều rất ngưỡng mộ. Bù đắp lại điều đó cho bố mẹ cũng là mong muốn của anh em chúng tôi”.

Hai người con còn chuẩn bị đoạn video ghi lại những lời yêu thương dành cho bố mẹ. Khi xem món quà đặc biệt ấy, người mẹ xúc động nói: “Kiếp sau tôi vẫn muốn ở bên ông ấy”.

Chị Đặng cho biết, sau khi hai anh em lên đại học rồi ở lại thành phố làm việc, họ ít có thời gian về quê bên cạnh bố mẹ. Việc tổ chức hôn lễ lần này cũng là cách để các con gửi lời cảm ơn đến đấng sinh thành.

“Bố mẹ đã dành rất nhiều tình yêu thương cho chúng tôi. Tôi hy vọng những năm tháng sau này, bố mẹ sẽ dành thêm thời gian cho bản thân, sống một cuộc đời thật vui vẻ và trọn vẹn”, chị chia sẻ.

Câu chuyện sau khi được đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người xúc động. Đa số cho rằng điều ý nghĩa nhất không nằm ở một đám cưới, mà là việc những người con vẫn nhớ đến những điều bố mẹ từng bỏ quên trong hành trình vun vén gia đình.