Từ những sản vật quen thuộc trong mỗi gia đình, đồng bào Pa Hy ở xã Bình Điền (TP Huế) đang tập làm quen với việc bán hàng trực tuyến, mở rộng đầu ra cho nông sản và tìm hướng phát triển kinh tế ngay tại quê nhà.

Đầu tháng 11, tại hai thôn Hồng Tiến 1 và 2, thanh niên, phụ nữ đồng bào Pa Hy, xã Bình Điền tất bật chuẩn bị những sản vật do chính tay bà con làm ra như rượu cần, nếp nương, thịt heo bản, gà thả đồi, măng rừng... để giới thiệu, bán hàng trên các nền tảng trực tuyến.

Hoạt động này nằm trong nội dung triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 tại xã Bình Điền.

Thông qua đó, người dân được hướng dẫn nâng cao kỹ năng số, tiếp cận các nền tảng trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin vào quảng bá, tiêu thụ nông sản, từng bước mở rộng thị trường và cải thiện thu nhập.

Đưa sản vật từ bản làng đến thị trường rộng hơn

Trước đây, đời sống của đồng bào Pa Hy chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và khai thác lâm sản. Sau hơn 40 năm định cư tại khu vực Hồng Tiến, sinh kế của nhiều gia đình vẫn phụ thuộc vào các công việc thời vụ.

Ngoài trồng trọt, chăn nuôi nhỏ lẻ, lao động địa phương chủ yếu làm nghề khai thác, bốc vác keo tràm. Công việc nặng nhọc, phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Những ngày mưa lớn, hoạt động khai thác phải tạm dừng, thu nhập của người dân cũng bị ảnh hưởng.

Trước thực tế đó, cấp ủy, chính quyền xã Bình Điền cùng các đoàn thể tìm kiếm những hướng đi mới nhằm đa dạng hóa sinh kế, tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế cho người dân.

Người dân Pa Hy đưa nông sản của địa phương lên các phiên chợ số.

Từ sự hỗ trợ của địa phương, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ và Đoàn Thanh niên phối hợp vận động bà con tham gia các hoạt động bán hàng trực tuyến. Những sản phẩm vốn chỉ phục vụ nhu cầu gia đình hoặc trao đổi trong cộng đồng nay có thêm cơ hội tiếp cận thị trường thông qua các nền tảng số.

Anh Lê Văn Dương, người dân thôn Hồng Tiến 1, cho biết phiên chợ vùng cao đầu năm nay tại trung tâm xã Bình Điền đã giúp chị em trong thôn tiếp cận thị trường, làm quen với cách giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm. Từ hoạt động này, người dân được lãnh đạo địa phương hướng dẫn, hỗ trợ để từng bước xây dựng chương trình bán hàng trực tuyến.

Không chỉ gói gọn ở bản làng, nông sản truyền thống của địa phương bán trực tuyến đến với nhiều người tiêu dùng hơn.

Trực tiếp tham gia phiên chợ trực tuyến, chị Kim Xuyến (thôn Hồng Tiến 1) cho biết đây là cách làm mới, giúp chị em có thêm cơ hội giới thiệu những sản vật do gia đình làm ra đến với khách hàng ở nhiều nơi.

Trước đây, các sản phẩm như rượu cần, nếp nương, măng rừng hay thịt heo chủ yếu được sử dụng trong gia đình hoặc trao đổi với người quen trong thôn. Khi tham gia phiên chợ, chị và các thành viên được hướng dẫn cách giới thiệu sản phẩm, bán hàng trên nền tảng trực tuyến.

"Ban đầu chúng tôi còn bỡ ngỡ, chưa biết cách giới thiệu sản phẩm, nhưng qua từng lần tham gia, chị em dần tự tin hơn. Ai cũng hào hứng khi những sản vật quê mình được nhiều người biết đến", chị Xuyến chia sẻ.

Thay đổi cách làm kinh tế từ những phiên chợ số

Bà Cao Thị Dậu, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Bình Điền, cho biết địa phương hiện có khoảng 500 hộ đồng bào Pa Hy và Cơ Tu. Mô hình phiên chợ trực tuyến được triển khai cho bà con trong khoảng 1 năm qua, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.

Theo bà, thay vì chỉ tiêu thụ sản phẩm trong phạm vi địa phương như trước, thông qua các phiên chợ, nông sản của bà con có thể tiếp cận khách hàng ở những địa bàn xa hơn, góp phần mở rộng thị trường và cải thiện thu nhập.

Địa phương xác định việc thay đổi phương thức bán hàng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số cho người dân vùng cao là một trong những hướng đi cần tiếp tục thúc đẩy.

Các phiên chợ trực tuyến cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số được xã Bình Điền triển khai 1 năm qua.

Ông Nguyễn Tiến Giang, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã, cho biết đây là bước đi ban đầu nhưng có ý nghĩa trong việc thay đổi nhận thức, cách thức sản xuất và kinh doanh của đồng bào.

Theo ông, khi sản phẩm có đầu ra ổn định hơn, các gia đình sẽ có thêm động lực phát triển kinh tế theo hướng chuyên biệt. Hộ nuôi heo, hộ nuôi gà, hộ trồng các loại cây đặc trưng truyền thống của người Pa Hy có thể liên kết, tạo nguồn hàng phục vụ hoạt động bán trực tuyến.