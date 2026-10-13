Đắk Lắk đang đẩy mạnh thực hiện mô hình “Mỗi chi bộ đồng hành cùng một hộ dân thoát nghèo”. Đây được xem là "chìa khóa" giúp nhiều hộ khó khăn vùng căn cứ cách mạng có nhà ở, tạo sinh kế và từng bước làm chủ kinh tế gia đình.

Từ tháng 8/2025 đến nay, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, Đảng ủy xã Ea M’Dróh đã triển khai hiệu quả mô hình “Mỗi chi bộ đồng hành cùng một hộ dân thoát nghèo”. Mô hình bước đầu được thực hiện thành công tại 4 chi bộ gồm: Chi bộ Cơ quan Đảng ủy, Chi bộ Ủy ban nhân dân xã, Chi bộ Công an và Chi bộ Quân sự.

Ông Trần Doãn Tới (phải) - Bí thư Đảng ủy xã Ea M'Droh thăm hỏi gia đình anh Y Deach Niê. Ảnh: Hải Dương

Theo mô hình này, mỗi chi bộ sẽ đảm nhận hỗ trợ một hộ nghèo thông qua các giải pháp thiết thực như: hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở; cung cấp cây, con giống; chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi; đồng thời kết nối, tạo việc làm ổn định cho người dân.

Sau khi giúp hộ gia đình này thoát nghèo thành công, chi bộ sẽ tiếp tục chuyển sang hỗ trợ gia đình khác. Đến nay, sau 1 năm thực hiện, mô hình đã giúp 4 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà ở kiên cố, tạo sinh kế để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Nhiều gia đình đã có nhà kiên cố

Gia đình anh Y Deach Enuôl (SN 1981, trú buôn Cuôr) thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Trước đây, cả 7 người trong gia đình anh phải sống chen chúc trong căn nhà gỗ lụp xụp, dột nát dựng tạm ở góc vườn. Ngoài ra, chỉ với 2 sào rẫy, dù vợ chồng anh bươn chải làm thuê, mướn quanh năm vẫn không đủ trang trải cuộc sống.

Bước ngoặt đến khi đầu năm 2026, gia đình anh nhận được hỗ trợ gần 100 triệu đồng từ mô hình để xây dựng căn nhà mới 2 phòng ngủ, 1 phòng khách khang trang, sạch sẽ để an cư lạc nghiệp.

Ngôi nhà mới khang trang của vợ chồng anh Y Deach. Ảnh: Hải Dương

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ nhà ở, gia đình anh Y Deach còn được trao tặng 1 cặp bò giống trị giá 30 triệu đồng cùng nhiều cây giống nông nghiệp. Đến nay, cặp bò của gia đình anh đã gần đẻ con, vườn cà phê cũng đã bắt đầu cho thu bói.

"Gia đình tôi rất may mắn và biết ơn chính quyền địa phương đã giúp đỡ làm nhà ở kiên cố, tặng bò giống và cây giống để phát triển kinh tế. Đây chính là động lực rất lớn để vợ chồng nỗ lực làm ăn để thoát nghèo bền vững", anh Y Deach cho hay.

Niềm vui của ga đình anh Y Um Bya trong ngôi nhà mới khang trang. Ảnh: Hải Dương

Tương tự, gia đình anh Y Um Byă (SN 1989, trú buôn Cuôr) cũng là một hộ nghèo ở địa phương. Vợ chồng anh chị có 4 người con đang tuổi ăn học nhưng không có đất sản xuất, hàng ngày phải làm thuê mướn để trang trải cuộc sống. Mới đây, nhờ sự hỗ trợ 200 triệu đồng từ Chi bộ Công an xã, gia đình anh đã xây dựng được căn nhà mới khang trang, rộng rãi để sinh sống.

Từ ngày vào nhà mới đến nay, vợ chồng anh vẫn chưa hết bất ngờ được sống trong căn nhà khang trang rộng rãi. Không dừng lại ở hỗ trợ nhà ở, gia đình anh còn được trao tặng 2 con bò cái giống.

"Sau khi làm nhà xong, gia đình tôi còn được một lãnh đạo Công an xã tạo điều kiện cho mượn 3 sào đất trống để trồng bắp. Ngay vụ đầu tiên đã thu hoạch gần 4 tấn và hiện đang chuẩn bị thu hoạch cho vụ thứ 2, hi vọng sẽ đạt năng suất cao", anh Y Um vui mừng chia sẻ.

Cam kết "chung tay" đỡ đầu hộ nghèo

Trao đổi với VietNamNet, ông Trần Doãn Tới - Bí thư Đảng ủy xã Ea M'Droh cho biết, địa phương đang triển khai mô hình “Mỗi chi bộ đồng hành cùng một hộ dân thoát nghèo”, và đây là mô hình đầu tiên trên toàn tỉnh. Bước đầu có 4 hộ gia đình khó khăn đã được các chi bộ giúp đỡ nên đã thoát nghèo.

Theo ông Tới, mô hình giúp bà con thoát nghèo không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vật chất, mà cốt lõi là khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, thay đổi nếp nghĩ, cách làm để bà con chủ động phát triển kinh tế.

Vườn cà phê của gia đình anh Y Deach. Ảnh: Hải Dương

Ông Tới cho biết, trong tương lai gần địa phương sẽ mở rộng mô hình theo hướng xã hội hóa, kết nối các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cùng chung tay hỗ trợ nhà ở, cây con giống, nguồn vốn và kinh nghiệm làm kinh tế. Sắp tới, có 47 chi bộ cùng nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã cam kết tham gia đỡ đầu các hộ khó khăn.

"Toàn xã Ea M'Droh đang có 700 hộ nghèo và cận nghèo, mô hình này là nền tảng để huy động sức mạnh toàn xã hội, quyết tâm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững vào năm 2030, giúp mọi người dân trên quê hương cách mạng Ea M'Droh có cơ hội vươn lên làm chủ kinh tế gia đình", ông Tới khẳng định.

Xã Ea M'Droh (tỉnh Đắk Lắk) được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 3 xã Quảng Hiệp, Ea M'nang và Ea M'Droh thuộc huyện Cư M'gar (cũ). Sau khi thành lập, xã Ea M'Droh mới có diện tích hơn 13.400ha, dân số hơn 33.000 người, có 23 dân tộc anh em cùng sinh sống.