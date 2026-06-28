Nam shipper thiệt mạng khi cứu người dưới sông. Ảnh: Sina

Nam shipper tên Jin Xiaowu (20 tuổi) gia nhập nền tảng giao hàng Meituan từ tháng 2/2026. Sự việc xảy ra vào lúc Jin và đồng nghiệp Wang Fangyang đang đi dọc bờ sông sau khi kết thúc ca giao hàng ngày 27/5.

Họ nghe thấy tiếng kêu cứu dưới sông. Không do dự, Jin và Wang cùng 2 người đàn ông ở gần đó lập tức nhảy xuống sông để cứu người.

Hai người gặp nạn đã được đưa vào bờ an toàn. Tuy nhiên, sau quá trình cứu hộ, Jin kiệt sức, bị dòng nước xoáy cuốn đi và thiệt mạng.

Sau khi lo hậu sự cho Jin, một người bạn mở ứng dụng ghi chú trên điện thoại của anh và phát hiện hai mục tiêu mà chàng trai trẻ đặt ra cho năm 2026: Tiết kiệm 20.000 nhân dân tệ (77,7 triệu đồng) và mua cho bố một chiếc xe ô tô.

Theo gia đình, dù tuổi đời còn trẻ, Jin luôn sống giản dị, chăm chỉ và hết lòng vì người thân. Chị gái anh cho biết em trai vẫn mặc chiếc áo phông cô tặng từ 7 năm trước. Không lâu trước khi gặp nạn, anh đã dành dụm tiền để mua cho mẹ một chiếc điện thoại mới, theo SCMP.

Thấy bố hằng ngày vẫn phải đi làm bằng xe máy điện, kể cả trong những ngày mưa gió, Jin luôn mong muốn có đủ tiền mua một chiếc xe ô tô để bố đi lại an toàn và thoải mái hơn. Anh từng nhiều lần gửi cho bạn bè hình ảnh các mẫu xe mình định mua, chia sẻ về kế hoạch sẽ thực hiện điều đó trong tương lai.

Những dòng ghi chú mục tiêu chưa hoàn thành của Jin nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ mong muốn chung tay giúp gia đình hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của chàng trai trẻ, song gia đình từ chối.

Công ty Meituan đã gửi khoản hỗ trợ 100.000 nhân dân tệ (388 triệu đồng) tới gia đình Jin. Sau khi biết về mong ước của Jin, trước Ngày của cha 20/6, công ty đã tặng gia đình một chiếc ô tô như món quà thay anh thực hiện tâm nguyện còn dang dở. Đồng thời, công ty cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ gia đình trong tương lai.

Câu chuyện về Jin cũng làm dấy lên cuộc tranh luận trên mạng xã hội về việc liệu có nên đánh đổi tính mạng để cứu người khác. Trước những ý kiến khác nhau, chị gái Jin chỉ nhẹ nhàng nói: "Chỉ cần em tôi cho rằng điều đó là xứng đáng thì gia đình cũng tôn trọng quyết định ấy".

Bố của Jin cũng bày tỏ niềm tự hào về lòng dũng cảm của con trai và gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã giúp gia đình hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của anh.