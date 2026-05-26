Kỹ sư trẻ kiếm gần 160 triệu đồng/tháng nhờ làm thêm việc dắt chó đi dạo cho giới nhà giàu. Ảnh: AOL

Coby Goodhart (28 tuổi) hiện sống tại New York (Mỹ), vốn là một kỹ sư, bắt đầu công việc làm thêm vào năm 2023. Với tình yêu dành cho chó từ nhỏ, anh nhận thêm công việc dắt chó đi dạo ngoài giờ hành chính. Khách của anh phần lớn ở khu nhà giàu Manhattan.

Nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng, anh quyết định thành lập Goodhart Dog Co vào năm 2025, chuyên cung cấp dịch vụ dắt chó đi dạo.

Goodhart điều hành doanh nghiệp riêng, trong khi vẫn duy trì công việc kỹ sư toàn thời gian.

Mỗi ngày, Goodhart dậy từ rất sớm để dắt chó đi dạo trước giờ làm. Anh cũng tranh thủ thêm các khung giờ nghỉ trưa, buổi tối và cuối tuần để phục vụ khách hàng.

"Tôi xây dựng công việc này hoàn toàn phù hợp với lịch làm kỹ sư của mình. Buổi sáng tôi dắt chó đi dạo trước khi đi làm, giờ nghỉ trưa lại tranh thủ thêm vài ca, rồi tiếp tục vào buổi tối", anh chia sẻ.

Để đáp ứng lượng khách ngày càng đông, Goodhart còn tuyển thêm nhân viên hỗ trợ vào các khung giờ giữa ngày - thời điểm anh đang làm việc tại công ty kỹ thuật.

Hiện Goodhart Dog Co phục vụ khoảng 10-20 chú chó mỗi ngày. Theo Goodhart, phần lớn khách hàng đến từ sự giới thiệu của những người đã trải nghiệm, theo AOL.

“Khi bạn làm tốt ở một khu vực nhỏ, mọi người sẽ tự giới thiệu nhau", anh nói.

Ngoài ra, Goodhart còn tận dụng mạng xã hội và phát danh thiếp trực tiếp cho cư dân, đặc biệt là các nhân viên lễ tân, bảo vệ tại chung cư - những người được anh xem là “cực kỳ nhiều mối quan hệ” trong các tòa nhà cao cấp ở Manhattan.

Thay vì hướng đến số đông, Goodhart lựa chọn định vị thương hiệu theo phân khúc “cao cấp”, chăm sóc chó với trải nghiệm cá nhân hóa.

“Đây không phải kiểu dịch vụ dành cho tất cả mọi người. Tôi định giá tương xứng với chất lượng và muốn khách hàng cảm nhận rõ sự khác biệt", anh chia sẻ.

Nhờ đó, công việc phụ này hiện mang về cho anh hơn 6.000 USD mỗi tháng (gần 160 triệu đồng).

Tuy nhiên, theo Goodhart, điều khiến anh gắn bó với công việc không chỉ là thu nhập.

“Ở cạnh động vật, tôi có cảm giác rất dễ chịu. Chúng chỉ đơn giản muốn vận động, khám phá và ở bên bạn", anh nói.

Trong môi trường áp lực cao như Manhattan, anh cho rằng việc trở thành người chăm sóc đáng tin cậy cho thú cưng của khách hàng có ý nghĩa rất lớn.

Dù vậy, nghề dắt chó đi dạo cũng có những thử thách riêng, đặc biệt là thời tiết khắc nghiệt của New York.

“Mưa, nắng hay tuyết thì chó vẫn cần được đi dạo. Những buổi sáng mùa đông tháng 1 thực sự rất khắc nghiệt", anh chia sẻ.

Trong tương lai, kỹ sư trẻ hy vọng có thể phát triển Goodhart Dog Co đủ lớn để biến nó thành công việc toàn thời gian.