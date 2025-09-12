XEM CLIP:

Sáng 12/9, trao đổi với PV, Đại úy Lê Đăng Hòa - cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) cho biết, anh rất bất ngờ khi xem bức ảnh mình bế một phụ nữ ở hành lang bệnh viện được đăng tải trên mạng xã hội. Bức ảnh này do tài xế taxi chụp lại khi anh đang cố chạy thật nhanh để đưa người phụ nữ có biểu hiện co giật vào phòng cấp cứu.

Chiến sĩ CSGT bế người phụ nữ đang bị co giật đến phòng cấp cứu. Ảnh: Đình Quân

Theo Đại úy Lê Đăng Hòa, khoảng 16h30 ngày 11/9, anh và Thượng úy Nguyễn Đức Tâm - cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6 - đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Phạm Hùng - Trần Duy Hưng (Hà Nội) thì bất ngờ có tài xế taxi chạy đến đề nghị giúp đỡ.

"Tài xế taxi nói trên xe đang chở một người phụ nữ ra bến xe Mỹ Đình, khi đến ngã tư, người này bất ngờ có biểu hiện co giật", Đại úy Lê Đăng Hòa kể lại.

Cũng theo vị Đại úy CSGT, thời điểm đó diễn biến rất nhanh, anh chỉ kịp hỏi tài xế và người phụ nữ hai câu và được biết, bệnh nhân vừa tiêm thuốc ở Bệnh viện K, sau đó gọi xe để về quê thì trên đường có biểu hiện sốc phản vệ.

"Tôi nghĩ người phụ nữ kia vừa tiêm ở Bệnh viện K cơ sở Tân Triều thì nên đưa chị ấy quay trở lại đó để các bác sĩ cấp cứu, đây có lẽ là phương án tốt nhất. Tôi lập tức báo cáo chỉ huy rồi trao đổi nhanh với tài xế taxi để anh này lái xe chở người phụ nữ, còn tổ CSGT sẽ dẫn đường", Đại úy Hòa kể.

CSGT mở đường cho ô tô taxi chở người phụ nữ đến bệnh viện. Ảnh chụp màn hình

Cũng theo Đại úy Hòa, thời điểm ấy vừa vào giờ cao điểm buổi chiều nên đường rất đông, anh và Thượng úy Nguyễn Đức Tâm cố gắng dẫn đường cho xe taxi đi quãng đường ngắn nhất, thời gian nhanh nhất, có những đoạn phải vượt đèn đỏ, đi ngược chiều...

"Đèn quay, còi ưu tiên được mở hết công suất, vừa đi tôi vừa dẹp đường, còn tài xế taxi vừa lái xe vừa động viên người phụ nữ: Sắp tới rồi! Sắp tới rồi chị ơi! Cố lên... Ba người chúng tôi phối hợp rất ăn ý", Đại úy Lê Đăng Hòa vẫn chưa hết hồi hộp khi kể lại sự việc.

Nhiều đoạn, CSGT phải dẫn xe taxi đi ngược chiều để tránh ùn tắc. Ảnh chụp màn hình

Đại úy Hoà cho biết, quãng đường di chuyển đưa nạn nhân đến bệnh viện gần 8km, thời gian đi khoảng 10 phút; khi đến sảnh bệnh viện, anh bế người phụ nữ chạy vào phòng cấp cứu.

"Khi đưa được người phụ nữ vào phòng cấp cứu thì chúng tôi mới tạm yên tâm. Lúc này, chúng tôi cố gắng liên lạc với người thân của người phụ nữ. Qua điện thoại, chồng của người phụ nữ cho biết chị tên là Vũ Thị Thu, quê ở Yên Bái, hiện đang điều trị bệnh tại Bệnh viện K. Sau khi được kể lại toàn bộ sự việc, chồng của chị Thu đã rất cảm kích và gửi lời cảm ơn tổ CSGT cùng tài xế taxi", Đại úy Lê Đăng Hòa kể.

Đại úy Hòa cho rằng, việc nhanh chóng mở đường để ô tô đưa người phụ nữ đến bệnh viện cấp cứu là một phần nhiệm vụ của lực lượng CSGT.