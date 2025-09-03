Sáng 3/9, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 vừa kịp thời dẫn đường cho ô tô chở bà bầu đang chuyển dạ trong tình trạng nguy hiểm đến bệnh viện.

Theo đó, khoảng 7h30 cùng ngày, tổ CSGT thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thì nhận được đề nghị trợ giúp từ lái xe Đoàn Văn Quý (SN 1984, trú tại tỉnh Quảng Ninh) điều khiển ô tô Toyota Land Cruiser biển số 14K-117.XX.

CSGT dùng ô tô chuyên dụng để mở đường đưa bà bầu đến bệnh viện. Ảnh chụp màn hình

Anh Quý cho biết, trên xe anh chở theo vợ là chị Nguyễn Hải Huệ (SN 1988) đang chuyển dạ trong tình trạng nguy hiểm, cần phải đưa đi cấp cứu tại Hà Nội.

Tổ CSGT đánh giá, lúc này đang trong giờ cao điểm sáng, lượng người và phương tiện trên tuyến cao tốc và địa bàn khu vực phường Long Biên, Việt Hưng (Hà Nội) rất đông đúc, có nhiều điểm ùn tắc nên đã báo cáo chỉ huy Đội để dùng ô tô chuyên dụng mở đường đưa bà bầu đi cấp cứu.

CSGT kịp thời mở đường đưa bà bầu đang trong tình trạng nguy hiểm đến bệnh viện an toàn. Ảnh: CACC

Quá trình mở đường, tổ CSGT đã rất nỗ lực để mở đường, hỗ trợ người nhà đưa chị Huệ đến bệnh viện để cấp cứu kịp thời, bảo đảm an toàn cho mẹ và bé.

Theo đại diện Cục CSGT, đây là việc làm thường nhật của mỗi cán bộ, chiến sĩ CSGT. Hành động xuất phát từ tinh thần người chiến sĩ Công an nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Đồng thời, phát huy đúng phương châm, khẩu hiệu hành động của lực lượng CSGT là “Đâu dân cần CSGT có, đâu dân khó có CSGT".