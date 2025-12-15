Hôm nay (15/12), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Đưa, nhận, môi giới hối lộ” xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ).

Vụ án có 28 bị cáo bị truy tố về các tội Nhận hối lộ, Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ. Trong đó, có 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức TAND cấp cao tại Đà Nẵng và TAND địa phương; 3 bị cáo nguyên là kiểm sát viên, nhân viên ngành kiểm sát nhân dân; 2 bị cáo nguyên là chấp hành viên, công chức Cơ quan Thi hành án dân sự; 4 bị cáo là luật sư, nhân viên văn phòng luật sư; 9 bị cáo là các đương sự.

Theo cáo buộc, bị cáo Bùi Thị Phương, nguyên Thư ký Chi cục THADS huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị (cũ) đã môi giới hối lộ 135 triệu đồng nhằm nhờ xét xử giám đốc thẩm hủy bản án phúc thẩm của TAND tỉnh. Sau khi vụ việc được giải quyết theo Quyết định giám đốc thẩm số 10/2024/DS-GĐT ngày 27/1/2024 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng, bị cáo hưởng lợi 15 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bà Phương thừa nhận nội dung truy tố. Bị cáo khai có quan hệ bạn học đại học với bị cáo Nguyễn Thị Nga, cựu Phó trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ).

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Sau khi được nhờ “chạy án” trong vụ tranh chấp hợp đồng đặt cọc đất, bà Phương đã liên hệ với bà Nga để nhờ giúp đỡ. Theo cáo buộc, bà Nga đồng ý và yêu cầu đưa 135 triệu đồng để “chạy án”. Sau đó, bị cáo Phương hai lần chuyển cho bà Nga tổng cộng 130 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Nga thừa nhận lời khai của bà Phương là đúng. Bị cáo khai đã sang phòng làm việc gặp ông Phạm Tấn Hoàng, khi đó là thẩm phán chủ tọa phiên tòa giám đốc thẩm, Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và đặt vấn đề: “Có vụ việc của bạn em, nhờ anh xem xét có căn cứ không”. Ông Hoàng trả lời sẽ nghiên cứu và cho biết vụ việc có căn cứ, đồng ý giúp.

Bà Nga khai, khi trao đổi với ông Hoàng, bị cáo không đề cập đến tiền bạc, chỉ nhờ giúp xem xét vụ việc. Sau khi nhận tiền từ bị cáo Phương, bà Nga sang phòng làm việc của ông Phạm Tấn Hoàng đưa 80 triệu đồng.

Đến tháng 1/2024, TAND cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm, tuyên sửa bản án dân sự phúc thẩm, bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, đúng theo nguyện vọng của đương sự.

Tại tòa, ông Nguyễn Văn Cường và bà Hoàng Thị Diệu – những người nhờ bà Phương “chạy án” – trình bày rằng họ tự nguyện cảm ơn bị cáo Phương, không có ý kiến về số tiền bị cáo hưởng lợi và đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Trong khi đó, bị cáo Phạm Tấn Hoàng phủ nhận lời khai của bị cáo Nga, cho rằng nội dung khai báo không đúng sự thật. Bị cáo trình bày, bà Nga có nhờ giúp xem xét vụ việc nhưng bị cáo không lưu tâm và khẳng định không nhận 80 triệu đồng từ bà Nga.

Chiều nay, bị cáo Ngô Văn Nam, cựu thẩm phán TAND TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ), khi trả lời thẩm vấn đã thừa nhận hành vi phạm tội theo cáo buộc và xin HĐXX xem xét khoan hồng.

Theo cáo trạng, ông Nam là người liên hệ, yêu cầu chuyển 250 triệu đồng thông qua môi giới để nhờ người có thẩm quyền trả lại vật chứng là tài sản của người thân, liên quan đến Bản án hình sự phúc thẩm số 386/2024/HS-PT ngày 27/8/2024 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ).

Phiên tòa sẽ tiếp tục phần xét hỏi vào ngày mai. Dự kiến, phiên xét xử kéo dài 10 ngày.