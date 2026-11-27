Ngày 27/11, trong khuôn khổ Hội nghị Khoa học kỹ thuật lần thứ 24, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM) đã công bố báo cáo lâm sàng về trường hợp người phụ nữ chạy thận 7 năm vẫn sinh con khỏe mạnh.

Theo ThS.BS.CKII Vũ Thị Minh Hoa - Trưởng khoa Thận - Lọc máu, bệnh nhân là chị T.T.M.H. (31 tuổi, ngụ phường Tân Thuận, TPHCM), mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối và phải chạy thận nhân tạo suốt 7 năm. Ở thời điểm thai được 29 tuần 2 ngày, chị H. được Bệnh viện Hùng Vương chuyển sang Bệnh viện Nguyễn Tri Phương trong tình trạng tăng huyết áp nặng.

Bác sĩ Hoa chia sẻ, phụ nữ chạy thận lâu năm rất khó thụ thai do rối loạn nội tiết; nếu mang thai, nguy cơ biến chứng cho cả mẹ và bé cũng cao gấp nhiều lần người bình thường. Quá trình theo dõi tại bệnh viện ghi nhận thai phụ bị tăng huyết áp kháng trị, giảm tiểu cầu và đối mặt với nguy cơ tiền sản giật.

Người mẹ chạy thận 7 năm vẫn mang thai và vượt cạn an toàn là kỳ tích được ghi nhận tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Ảnh: BVCC

Để giữ thai an toàn nhất có thể, ê-kíp điều trị đã thay đổi phác đồ, tăng tần suất chạy thận từ 3 lần lên 5 - 6 lần mỗi tuần (gần như mỗi ngày). Nhờ lọc máu liên tục, người mẹ không phải kiêng khem quá mức, đảm bảo dinh dưỡng để nuôi thai. Song song đó, Khoa Thận - Lọc máu phối hợp chặt chẽ với chuyên khoa Sản để theo dõi sát sao; có thời điểm tim thai bất ổn khiến các bác sĩ "thót tim", phải chuyển sang Khoa Sản theo dõi khẩn cấp.

Đến mốc 33 tuần 2 ngày, nhận thấy dấu hiệu suy thai, các bác sĩ quyết định mổ bắt con. Bé gái chào đời nặng 1,25kg và được chuyển ngay sang Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Hùng Vương chăm sóc, trong khi người mẹ tiếp tục điều trị hậu sản. Theo y văn quốc tế, tuổi thai trung bình giữ được lâu nhất ở các ca chạy thận là khoảng 33,8 tuần - trường hợp của chị H. đã đạt tới mốc tiệm cận này.

Hiện bé gái đã được 6 tháng tuổi và phát triển khỏe mạnh. Đây không chỉ là hạnh phúc vô bờ của gia đình sản phụ mà còn là dấu ấn chuyên môn đầy tự hào của đội ngũ y bác sĩ.