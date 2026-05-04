Ngày 4/5, thông tin từ Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long – Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, tại khu vực Hang Luồn, vịnh Hạ Long đã xảy ra một vụ tai nạn. Cụ thể, xuồng chuyển tải QN-6337 trong khi chở 15 người (14 khách và 1 hướng dẫn viên) đã va vào phao neo.

Những du khách bị thương được đưa đi kiểm tra sức khỏe. Ảnh: Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng tại chỗ của Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử cùng đơn vị dịch vụ trên vịnh đã triển khai phương án cứu nạn. Các cán bộ, nhân viên nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu người, đưa nạn nhân lên bờ.

Toàn bộ 15 người trên xuồng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để kiểm tra sức khỏe. Vụ va chạm khiến 3 người bị thương.

Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử đã phối hợp với công an, ngành y tế và các cơ quan liên quan xử lý sự cố, hỗ trợ du khách, đặc biệt là khách quốc tế, ổn định tâm lý và hoàn tất các thủ tục cần thiết.

