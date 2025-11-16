Vừa qua, đại diện Báo VietNamNet đã trao số tiền 63.341.359 đồng do bạn đọc quyên góp giúp anh Điểu Minh (SN 1997, ngụ Đồng Nai) - nhân vật trong bài viết: “Người phụ nữ Xtiêng "cắm" xe máy, vay lãi nóng vẫn không có đủ tiền cứu chồng”.

Bạn đọc Báo VietNamNet giúp đỡ anh Điểu Minh số tiền 63.341.359 đồng

Khoảng một tháng trước, trong lúc đi làm đồi, anh Minh chẳng may vấp ngã, lòng bàn chân bị trầy nhẹ. Ai ngờ một tuần sau, anh xuất hiện biểu hiện cứng hàm, tức ngực, khó thở. Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (TP.HCM), bác sĩ xác định anh bị nhiễm trùng uốn ván, phải mở khí quản để thở máy và dùng thuốc an thần liều cao.

Do anh không có bảo hiểm y tế nên toàn bộ chi phí điều trị gia đình phải tự chi trả. Bác sĩ ước tính tổng chi phí có thể lên tới 80 triệu đồng, trong khi gia đình mới tạm ứng được 14 triệu đồng.

Vợ chồng anh Minh có ba con nhỏ đều đang tuổi ăn học. Ngày còn khỏe mạnh, anh Minh đi làm mướn tại vườn cao su, vườn điều, công việc bấp bênh theo mùa. Còn chị Thị Brơng ở nhà chăm con và lo nội trợ, không có thu nhập ổn định.

Để có tiền đóng viện phí cho chồng, chị Brơng đành phải “cắm” xe máy, vay lãi mới xoay được 14 triệu đồng. Trong khi đó, sức khỏe anh Minh vẫn rất yếu, phải thở máy liên tục. Hành trình chiến đấu với bệnh tật vẫn chưa có hồi kết.

Sau khi Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh của anh Minh, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ tổng số tiền 63.341.359 đồng.

Cầm số tiền trên tay, anh Minh xúc động không nói nên lời. Do sức khoẻ đã tạm ổn, anh được bác sĩ cho xuất viện về nhà. Thông qua Báo VietNamNet, anh Minh gửi lời cảm ơn chân thành tới các bạn đọc và nhà hảo tâm: “Tôi xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ tôi thời gian qua. Nhờ mọi người, tôi mới có thể đứng ở đây ngày hôm nay. Số tiền này rất quý giá đối với tôi. Tôi sẽ dùng để chi trả viện phí, trả tiền lãi và chuộc lại chiếc xe để có phương tiện đi làm”.