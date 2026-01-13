Ngày 13/1, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Yến Uyên (41 tuổi, trú tại xã Chợ Gạo) để điều tra hành vi bắt cóc người khác nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bị can Lê Thị Yến Uyên tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thanh Việt/Công an Đồng Tháp.

Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam còn có 9 người gồm: Nguyễn Huỳnh Quốc Anh (21 tuổi), Huỳnh Gia Huy (25 tuổi), Nguyễn Hoàng Duy (21 tuổi), Huỳnh Anh Khoa (20 tuổi), Huỳnh Tấn Đạt (19 tuổi), Nguyễn Thành Thực (19 tuổi, cùng trú xã Bình Ninh) và Phạm Minh Phước (19 tuổi), Nguyễn Minh Duy (21 tuổi) và Văn Phát Đạt (42 tuổi, cùng trú xã An Thạnh Thủy).

Theo điều tra ban đầu, ngày 29/12/2025, hai nhóm người của Uyên và Nguyễn Hoàng Duy đến một quán ăn ở khu phố 5, phường Mỹ Phong để tìm một người đàn ông trú xã Chợ Gạo đòi khoản nợ 100 triệu đồng.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh Thanh Việt/Công an Đồng Tháp

Do nạn nhân không có khả năng chi trả, các đối tượng đã lao vào đánh, ép người đàn ông lên ô tô rồi chở về nhà một đối tượng ở xã An Thạnh Thủy.

Tại đây, nạn nhân tiếp tục bị trói giữ, các đối tượng yêu cầu người nhà mang tiền đến chuộc. Nhận được tin báo, lực lượng công an tổ chức truy xét và đến sáng hôm sau bắt giữ toàn bộ nhóm đối tượng nói trên.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Thị Yến Uyên, công an thu giữ một sổ hộ khẩu, 18 giấy tờ liên quan việc cho vay tiền cùng nhiều tang vật khác.