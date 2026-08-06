Chị N. (39 tuổi, trú tại Lào) đã được các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) điều trị khỏi liệt sau 8 tháng không thể đi lại. Sau lần sinh con thứ 5, chị N. có cảm giác yếu ở hai chân, chỉ thời gian ngắn sau, chị không thể đứng hay đi lại. Mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào chồng và người thân.

Suốt 8 tháng, gia đình đưa chị đi chữa khắp nơi tại Lào nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân. Có người cho rằng chị bị biến chứng sau sinh, người khác lại tin chị "trúng gió", "trúng độc" khiến gia đình tiếp tục chạy chữa bằng nhiều phương pháp dân gian trong vô vọng.

Bác sĩ kiểm tra cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Tài sản trong nhà lần lượt được bán đi để chữa bệnh cho chị nhưng sức khỏe của nữ bệnh nhân vẫn không cải thiện.

Khi chị gần như tuyệt vọng, một người Việt Nam đang làm việc tại Lào đã khuyên gia đình sang Việt Nam điều trị.

Vợ chồng chị đưa ra quyết định khó khăn nhất: bán nốt 7 con bò cuối cùng gom khoảng 50 triệu đồng làm lộ phí sang Hà Nội, với hy vọng mong manh có thể cứu lấy đôi chân.

Ngay khi tiếp nhận người bệnh, các bác sĩ Khoa Chấn thương Chỉnh hình và Cột sống, Bệnh viện Bạch Mai đã chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI) cột sống cổ.

Chị N. đã có thể đi lại. Ảnh: BVCC.

Kết quả khiến cả ê-kíp bất ngờ. Chị không hề bị biến chứng sau sinh như gia đình từng nghĩ mà mang khối u bao dây thần kinh (Schwannoma) gần 4cm nằm trong ống sống cổ từ C5-C7. Khối u chèn ép nghiêm trọng tủy sống, gây phù tủy kéo dài và đã xuất hiện vùng hoại tử ở trung tâm.

Theo TS.BS Nguyễn Văn Trung, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình và Cột sống, đây là trường hợp hiếm gặp khi khối u vùng tủy cổ chỉ bộc lộ rõ sau sinh.

Bác sĩ Trung lý giải, trong thai kỳ và sau sinh có nhiều yếu tố khiến bệnh bùng phát như thể tích tuần hoàn tăng, áp lực tĩnh mạch cao gây phù tủy, áp lực rặn khi sinh làm tăng áp lực trong ống sống, cùng với những thay đổi nội tiết có thể thúc đẩy khối u phát triển.

"Chúng tôi từng điều trị nhiều trường hợp u trong ống sống, nhưng đây là lần đầu gặp khối u Schwannoma lớn ở tủy cổ với thời gian chèn ép kéo dài tới 8 tháng sau sinh. Nguy cơ để lại tổn thương thần kinh vĩnh viễn rất cao", bác sĩ Trung cho biết.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định thực hiện vi phẫu giải ép tủy cổ. Một tuần sau mổ, chị N. được rút sonde tiểu, lấy lại khả năng tự chủ đại, tiểu tiện và bắt đầu tự đứng, tập đi.

"Giờ tôi đã tự đi lại được. Gia đình ở quê khi biết tin đều bật khóc. Tôi xin cảm ơn các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai và những người Việt Nam đã giúp đỡ gia đình tôi", chị N. nghẹn ngào.

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