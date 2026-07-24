Nhìn ai cũng là người lạ

Suốt nhiều năm, thế giới của Đ.H.T (14 tuổi, Hải Phòng) luôn chìm trong màn sương mờ vì căn bệnh giác mạc chóp. Mọi khuôn mặt trước mắt cậu đều mờ nhòe đến mức nhìn ai cũng như người lạ, không dám tiến lại gần để chào hỏi hay bắt chuyện.

Bốn ngày sau ca ghép giác mạc vào giữa tháng 7, cậu bé lần đầu tiên cảm nhận rõ ánh sáng. Đây là giấc mơ mà em và gia đình đã chờ đợi suốt nhiều năm.

T. mắc bệnh giác mạc chóp, khiến thị lực suy giảm nghiêm trọng. Theo các bác sĩ, thói quen dụi mắt trong thời gian dài khiến bệnh tiến triển nhanh hơn.

Đôi mắt yếu khiến cuộc sống của cậu bé gặp vô vàn trở ngại. T. ngày càng mặc cảm vì nhiều lần vô tình lướt qua người quen, bạn bè mà không biết để chào. Ngay cả những việc đơn giản trong sinh hoạt hằng ngày của cậu cũng trở nên khó khăn.

"Mẹ nhờ tìm đồ, nếu là vật lớn thì con còn nhìn lờ mờ được còn đồ nhỏ thì chịu, không thể tìm ra", T. chia sẻ.

Bác sĩ mổ cho T. Ảnh: BSCC.

Ở trường, T. không nhìn rõ bảng, việc ghi chép bài vở luôn vất vả hơn các bạn cùng lớp.

Chia sẻ với phóng viên, bố của T. cho biết gia đình đã nhiều lần đưa con từ Hải Phòng lên Hà Nội khám chữa, tìm đến nhiều cơ sở y tế với hy vọng có thể giữ lại ánh sáng cho con.

Trong suốt hai năm qua, T. phải sử dụng kính củng mạc nhằm cải thiện thị lực và làm chậm tiến triển của bệnh. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Trong khi đó, điều kiện kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn khiến việc tiếp cận các phương pháp điều trị chuyên sâu không hề dễ dàng.

Món quà bất ngờ từ người xa lạ

Bước ngoặt đến vào sáng 14/7, khi Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và các đơn vị liên quan thực hiện thành công ca lấy đa mô, tạng từ một người hiến chết não. Hai giác mạc được chuyển đến Bệnh viện Đông Đô.

Sáng 20/7, các bác sĩ đã phẫu thuật ghép giác mạc cho 2 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có T. và miễn phí toàn bộ ca mổ.

Thạc sĩ, bác sĩ Đinh Thị Phương Thủy - Giám đốc Bệnh viện Đông Đô, cho biết ngay khi Ngân hàng Mô thông báo có nguồn giác mạc phù hợp từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, ê-kíp lập tức rà soát danh sách chờ, liên hệ với người bệnh và khẩn trương chuẩn bị mọi điều kiện để tiến hành ca ghép.

Theo bác sĩ Thủy, khi nhận được nghĩa cử cao đẹp của người hiến và gia đình, điều khiến các bác sĩ trăn trở nhất là phải làm sao để ca ghép thành công, để món quà vô giá mang lại ánh sáng cho người bệnh.

Bác sĩ tháo băng cho T. Ảnh: P.Anh.

'Những ngày sau mổ là khoảng thời gian hồi hộp nhất. Chúng tôi gần như theo dõi người bệnh từng giờ. Mỗi thay đổi nhỏ đều được cập nhật liên tục. Có những đêm cả ê-kíp gần như không ngủ, chỉ mong đến sáng để tháo băng, kiểm tra kết quả. Rất may mắn, ca ghép diễn biến thuận lợi, giác mạc thích nghi tốt và người bệnh phục hồi khả quan", bác sĩ Thủy chia sẻ.

Đến chiều 24/7, sau khi sức khỏe ổn định, cậu bé xuất viện. Điều đầu tiên T. mong muốn không phải là đi chơi hay mua món đồ mình yêu thích, mà là được về gặp mẹ để khoe: "Con đã có một đôi mắt mới".

Theo cậu bé, mẹ là người chịu nhiều vất vả nhất kể từ ngày em mắc bệnh. Chứng kiến con trai ngày càng nhìn kém, người mẹ luôn sống trong lo lắng, nhiều lần lặng lẽ khóc vì thương con.

'Anh ấy ra đi nhưng sự sống sẽ được nối dài, 7 cuộc đời được hồi sinh' Sáng 14/7, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia cùng các đơn vị liên quan thực hiện thành công ca lấy đa mô, tạng từ một người bệnh chết não.

Phó giám đốc bệnh viện và các bác sĩ tri ân nữ sinh qua đời hiến tạng Nữ sinh viên bị đột quỵ xuất huyết não không thể qua khỏi, gia đình đã hiến tạng của bệnh nhân để cứu những người đang nguy kịch.