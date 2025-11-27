Khuôn viên nhà văn hóa khu phố 3A, phường Trảng Dài (tỉnh Đồng Nai), những ngày này luôn rộn rã, người tất bật xếp quần áo, gói bánh, người phân loại đồ cứu trợ. Tất cả người dân và tình nguyện viên nhanh tay chuẩn bị từng phần quà gửi đến bà con miền Trung - Tây Nguyên sau lũ, mang theo cả tấm lòng và sự sẻ chia.

Chị Kiều Hồng Nhung - chủ nhân nồi bún riêu đặc biệt. Ảnh: Hoàng Anh

Đặc biệt, ở khu vực góc sân nhà văn hóa khu phố 3A, khói bốc lên nghi ngút, thơm phức mùi bún riêu. Chủ nhân của nồi bún riêu này là chị Kiều Hồng Nhung (ngụ Tổ 46, KP4B, phường Trảng Dài) - người phụ nữ muốn gửi trọn tấm lòng đến những tình nguyện viên đang ngày đêm hướng về vùng lũ.

Chị Nhung cho biết, khi nghe lời vận động mọi người gói bánh, phân loại hàng cứu trợ đợt 2 gửi đến bà con vùng lũ, chị đã tự nhủ mình cũng phải góp một chút gì đó.

“Tôi cũng chỉ có chút sức nhỏ thôi, nấu nồi bún riêu để các anh chị em tình nguyện viên có thêm năng lượng, ấm lòng khi cùng chung tay với bà con vùng lũ. Tất cả tình cảm và tâm huyết đều dồn vào nồi bún này, mong mọi người dùng ngon miệng”, chị Nhung chia sẻ.

Khoảng 300 suất bún riêu phục vụ bà con cùng chung tay hướng về vùng lũ. Ảnh: Hoàng Anh

Để nồi bún riêu thơm ngon, hấp dẫn đến tay mọi người, từ sáng sớm chị Nhung đã tất bật đi chợ, chọn lựa nguyên liệu tươi ngon. Chị cùng cháu gái chăm chút từng bước, từ sơ chế, nêm nếm đến việc cho bún vào tô.

“Hôm 26/11, tôi nấu khoảng 300 suất bún riêu để phục vụ các tình nguyện viên. Đến gần 22h chỉ còn vài chục tô”, chị Nhung kể giọng vui mừng.

Những người phụ giúp chị Nhung phục vụ tô bún riêu thơm ngon. Ảnh: Hoàng Anh

Tô bún riêu đầy tâm huyết của chị Nhung vừa ngon lại đầy đủ dinh dưỡng với bún, chả, đậu hũ, huyết và riêu cua thơm phức, giúp các tình nguyện viên có thêm năng lượng để hoàn thành công việc.

Chị Lê Kim Anh (ngụ phường Tân Triều) thưởng thức tô bún riêu cho biết, chị vừa định về nhà mua gì đó ăn, nhưng lại được mời thưởng thức bún riêu tại đây. Chị cảm thấy ấm lòng khi nhìn thấy mọi người cùng chung tay giúp đỡ đồng bào vùng lũ.

Theo chị Nhung, việc nấu bún riêu hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng, không liên quan đến kinh doanh. Nhiều người nghĩ chị bán bún riêu, nhưng thực ra không phải. “Tôi chỉ muốn gửi chút tình cảm, góp sức động viên những người đang trực tiếp giúp bà con vùng lũ”, chị nói.

Khu vực bếp nấu bún riêu của chị Nhung. Ảnh: Hoàng Anh

Dự kiến, đoàn tình nguyện sẽ tiếp tục gói bánh và phân loại hàng cứu trợ đến chiều ngày 28/11 mới chính thức lên đường. Nhiều người bày tỏ mong muốn chị Nhung tiếp tục đồng hành thêm trong 2 ngày tới, góp sức cùng mọi người chuẩn bị nhu yếu phẩm gửi đến bà con vùng lũ.

“Nhà chỉ có hai dì cháu nấu, nhưng nếu mọi người cần, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành đến khi hoàn tất công việc chuẩn bị nhu yếu phẩm gửi đến bà con miền Trung - Tây Nguyên”, chị Nhung chia sẻ.

Chị Nhung tâm sự, nguyện vọng của chị là mỗi tháng dành một ngày nấu bữa ăn cho cơ sở bảo trợ xã hội Từ Tâm Nhân Ái. Có tháng chị nấu bún, phở, tháng khác lại là bánh canh - món nào cũng gửi trọn tấm lòng.

“Cứ theo tâm nguyện, mỗi tháng tôi dành một ngày để nấu 200 suất”, chị Nhung chia sẻ.