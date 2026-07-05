Ngày 5/7, Bệnh viện Nhân dân Gia Định Cơ sở 2 (Chi nhánh Sài Gòn - TPHCM) thông tin, các bác sĩ tại đây vừa cấp cứu cho bà N.T.B.T. (69 tuổi, ngụ phường Tân Mỹ, TPHCM) nhiễm khuẩn nặng do xương cá xuyên thủng dạ dày, đâm vào gan trái.

Khoảng nửa tháng trước khi nhập viện, bà T. nuốt phải một mảnh xương cá trong bữa cơm. Do không thấy đau hay có biểu hiện bất thường nên bà nghĩ dị vật đã trôi xuống đường tiêu hóa và không đi khám.

Rạng sáng 13/6, bà bất ngờ xuất hiện cơn đau dữ dội vùng thượng vị khi đang ngủ. Cơn đau ngày càng tăng, lan lên ngực, kèm sốt cao, mệt lả, run tay chân và đau bụng dữ dội. Ban đầu, gia đình nghĩ bà bị cảm hoặc trúng gió nên theo dõi tại nhà nhưng khi tình trạng diễn tiến nặng đã lập tức đưa đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định Cơ sở 2 cấp cứu.

Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định người bệnh có nguy cơ rất cao do tuổi cao và mắc nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường và bệnh tim thiếu máu cục bộ. Kết quả chụp CT bụng phát hiện một dị vật dài khoảng 2cm đã xuyên qua thành dạ dày, đâm vào gan trái và hình thành ổ áp xe lớn có thể gây viêm phúc mạc, nhiễm khuẩn huyết.

Bệnh nhân đang được bác sĩ theo dõi. Ảnh: BVCC.

Bà T. nhanh chóng được được chuyển vào phòng mổ cấp cứu. Ê-kíp phẫu thuật, nội soi ghi nhận mảnh xương cá xuyên thủng thành dạ dày, chui ra ngoài đường tiêu hóa và tạo ổ áp xe cạnh dạ dày, dưới gan trái.

Quá trình phẫu thuật nội soi ít xâm lấn, ê-kíp phá bỏ ổ áp xe, rửa sạch ổ bụng, dẫn lưu vùng nhiễm trùng và lấy thành công mảnh xương cá ra ngoài.

Hậu phẫu, do tuổi cao và có nhiều bệnh nền, bà T. tiếp tục được hồi sức tích cực bằng thở máy, hỗ trợ hô hấp và điều trị kháng sinh mạnh. Sau 48 giờ, tình trạng cải thiện rõ rệt, bệnh nhân được cai máy thở, rút nội khí quản và tiếp tục hồi phục ổn định.

Thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Thị Thu Phương - Quản lý điều hành Khoa Ngoại Tổng hợp của bệnh viện khuyến cáo việc vô tình nuốt phải xương cá, xương gà hay tăm xỉa răng có thể gây những biến chứng rất nghiêm trọng.

Khi ăn, người dân cần ăn chậm, nhai kỹ, kiểm tra kỹ thực phẩm trước khi ăn, đặc biệt với các món nhiều xương. Khi nghi ngờ nuốt phải dị vật hoặc xuất hiện các triệu chứng như nuốt vướng, đau ngực, đau bụng, sốt sau bữa ăn, bệnh nhân cần đến ngay cơ sở y tế để được kiểm tra.

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