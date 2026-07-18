Sốt kéo dài kèm đau bụng, bà K.C. (70 tuổi, quốc tịch Campuchia) vào điều trị tại một bệnh viện ở địa phương. Tuy nhiên, sức khỏe của bà diễn tiến xấu nhanh chóng, rơi vào tình trạng nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp và suy đa tạng. Gia đình quyết định đưa bà sang Việt Nam cấp cứu ngay trong đêm.

Khi sang đến TPHCM, bà C. tụt huyết áp, suy hô hấp nặng và có biểu hiện suy đa cơ quan do nhiễm trùng lan rộng.

BS.CKI Nguyễn Thanh Tâm - Khoa Ngoại, Bệnh viện Gia An 115 (TPHMC) cho biết, đây là biến chứng rất nặng của nhiễm trùng. Khi vi khuẩn và độc tố từ ổ nhiễm trùng xâm nhập vào máu, cơ thể sẽ kích hoạt phản ứng viêm toàn thân, gây tụt huyết áp sâu, suy hô hấp, suy thận và nhanh chóng dẫn đến suy đa tạng nếu không được xử trí kịp thời.

Ê-kíp Khoa Ngoại tổng quát phẫu thuật cho bà C. Ảnh: BVCC.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân có ổ áp xe lớn ở lách. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng, các bác sĩ phải ưu tiên hồi sức tích cực để ổn định huyết động, hỗ trợ hô hấp trước khi có thể tiến hành phẫu thuật.

Sau khi hội chẩn, ê-kíp xác định ổ áp xe lách đã vỡ, gây tràn dịch màng phổi, xẹp phổi trái và làm tình trạng suy hô hấp ngày càng nặng hơn, ổ nhiễm trùng đã lan rộng khắp cơ thể. Nếu không cắt bỏ lách khẩn cấp, người phụ nữ gần như không còn cơ hội sống.

Sau phẫu thuật, bà C. được điều trị tích cực nhằm kiểm soát nhiễm trùng, hỗ trợ hô hấp và theo dõi chức năng các cơ quan. Nhờ được xử trí kịp thời, bà đã vượt qua giai đoạn nguy kịch và xuất viện ngày 16/7.

Theo bác sĩ Tâm, áp xe lách là bệnh lý hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, xảy ra ngay tại một trong những cơ quan quan trọng nhất của hệ miễn dịch.

Bác sĩ Tâm phân tích, lách có nhiệm vụ lọc bỏ vi khuẩn và các tác nhân gây bệnh trong máu. Khi bị áp xe, cơ quan vốn bảo vệ cơ thể lại trở thành một "ổ chứa" vi khuẩn, vi nấm và mủ. Do cơ quan này kết nối trực tiếp với hệ tuần hoàn, các tác nhân gây bệnh liên tục phát tán vào máu, gây nhiễm khuẩn và suy đa cơ quan nên đây là một "thảm họa miễn dịch".

Theo bác sĩ, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, tỷ lệ tử vong của áp xe lách có thể lên tới 70-100%.

Áp xe lách thường khởi phát bằng những triệu chứng rất mơ hồ như sốt kéo dài, đau bụng âm ỉ, mệt mỏi, chán ăn hoặc sụt cân nên dễ bị nhầm với các bệnh nhiễm trùng thông thường.

Vì vậy, khi có các biểu hiện như trên, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám. Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời ngăn ngừa nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn và giảm nguy cơ tử vong.

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