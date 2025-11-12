Chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1996, trú tại phường Yên Nghĩa, Hà Nội) kể lại khoảnh khắc sợ hãi xảy ra vào khoảng 21h45 ngày 28/7 tại căn hộ của hai vợ chồng ở phường Đại Mỗ.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip.

Theo lời chị Trang, trong lúc mâu thuẫn, chồng chị – anh Nguyễn C.T. – đã liên tục dùng tay, chân đánh chị vào vùng đầu, mặt, ngực, bụng và tứ chi. Không dừng lại, người chồng còn đẩy vợ ra ngoài hành lang chung cư để tiếp tục hành hung.

“Lúc đó có một cô lớn tuổi nhìn thấy nhưng không dám can ngăn. Sau khi hàng xóm trong nhóm cư dân nhắn tin cho nhau, mọi người mới chạy sang giúp tôi”, chị Trang nhớ lại.

Sau khi ra viện, mặt chị Trang vẫn còn thâm tím. Ảnh: Nạn nhân cung cấp

Vụ hành hung diễn ra tại khu vực chung cư đông người, phải nhiều người lên can ngăn sự việc mới dừng lại. Sau trận đòn, chị Trang bị chấn thương nặng, được bác sĩ chẩn đoán thủng màng nhĩ, chấn động não và chấn thương phần mềm nhiều nơi.

Theo hồ sơ bệnh án, chị nhập viện điều trị nội trú từ ngày 30/7 đến 4/8.

Ngay sau khi bị hành hung, chị Trang đã đến Công an phường Đại Mỗ trình báo và lập biên bản vụ việc. Ngày 5/11, chị tiếp tục giám định thương tích tại Trung tâm Pháp y Hà Nội. “Đến nay, hơn 3 tháng trôi qua, tai trái của tôi chưa hồi phục hoàn toàn”, chị nói.

Theo chia sẻ của nạn nhân, chị đã làm thủ tục ly hôn với chồng vào tháng 10 sau nhiều mâu thuẫn không thể hàn gắn. Ngày 21/11 tới, tòa án sẽ có quyết định chính thức.

Cả hai từng đổ vỡ trong hôn nhân, có con riêng và chung sống từ năm 2023, đăng ký kết hôn vào tháng 3/2024, rồi có một con chung. Cũng theo chia sẻ của nạn nhân, trước khi xảy ra vụ việc, chị từng nhiều lần bị chồng bạo hành.

“Từ khi con chung mới 3 tháng tuổi, tôi đã phải đi làm trở lại. Sau ly hôn, tôi là người trực tiếp nuôi dưỡng con chung”, người mẹ hai con nghẹn ngào chia sẻ.

“Tôi mong sự việc sẽ được xử lý nghiêm, người vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”, chị Trang nói.

Chiều 12/11, lãnh đạo Công an phường Đại Mỗ xác nhận vụ việc và cho biết đơn vị đang điều tra, làm rõ. Khi có kết quả, cơ quan công an sẽ thông báo cụ thể.