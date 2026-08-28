Chị N.T.M.C (40 tuổi, Hà Nội) gặp tai nạn khi đang đi xe máy về nhà sau ca làm chiều muộn. Một chiếc xe container phía trước bất ngờ dừng lại, do khoảng cách quá gần, chị không kịp phản ứng và đã tông thẳng vào đuôi xe.

Sau cú va chạm, chị C. được người dân đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) cấp cứu. Ngay lập tức, bệnh viện đã kích hoạt quy trình báo động đỏ huy động các ê-kíp liên quan, rút ngắn tối đa thời gian chuẩn bị phẫu thuật.

Bệnh nhân sống sót sau tai nạn nghiêm trọng. Ảnh: BVCC.

Khi nhập viện, chị C. được xác định đa chấn thương, đồng tử hai bên phản xạ ánh sáng yếu, huyết áp tụt. Vùng trán có vết thương dài hơn 12cm, chảy nhiều máu kèm dịch não tủy và tổ chức não. Hàm mặt biến dạng, sưng nề, chảy nhiều máu qua mũi và tai.

Kết quả CT cho thấy bệnh nhân bị chấn thương sọ não hở vùng trán, vỡ xương trán, gãy xương thái dương, xương đỉnh cùng nhiều tổn thương phức tạp vùng hàm mặt, ổ mắt và các xoang. Đặc biệt, tổ chức não đã thoát ra ngoài qua vết thương hở, đặt người bệnh trước nguy cơ tổn thương não nặng hơn, nhiễm trùng và tử vong.

Chỉ ít phút sau khi được đánh giá, chị C. được chuyển thẳng lên phòng mổ cấp cứu. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 5 giờ.

Các bác sĩ xử lý tổn thương não, vá xoang tĩnh mạch dọc trên, lấy dị vật gồm mảnh xương, tóc, cát trong vùng tổn thương, giải phóng máu tụ và cầm máu. Đồng thời, ê-kíp cẩn trọng ghép lại từng mảnh xương hàm, ổ mắt và xương sọ vùng trán, tạo hình màng cứng và đặt dẫn lưu dịch não. Bệnh nhân sau đó được mở khí quản nhằm hạn chế nguy cơ máu từ vùng hàm mặt và nền sọ chảy vào đường hô hấp.

Sau phẫu thuật, chị C. tiếp tục được điều trị tích cực, an thần và thở máy. Những ngày tiếp theo, tình trạng dần cải thiện. Sau 3 ngày, dẫn lưu sọ não không còn dịch và được rút. Đến ngày thứ 5, bệnh nhân bắt đầu hồi tỉnh, nhận biết khi được gọi hỏi.

Đến ngày thứ 12 sau phẫu thuật, chị C. đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt và bắt đầu nói chuyện. Vùng khuyết sọ phẳng, không căng phồng.

Sau 1 tháng, từ một bệnh nhân bị chấn thương sọ não hở đặc biệt nghiêm trọng, nguy cơ tử vong cao, người phụ nữ đã có màn hồi phục vượt ngoài mong đợi.

Gia đình cho biết từng nghĩ cơ hội sống của chị gần như không còn khi chứng kiến mức độ chấn thương quá nặng. Tuy nhiên, nhờ được cấp cứu kịp thời, phẫu thuật khẩn cấp và hồi sức tích cực, chị đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm và đang tiếp tục phục hồi, dự kiến xuất viện trong những ngày tới.

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