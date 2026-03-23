Trong hai tuần trước đó, cô thường xuyên mệt mỏi, táo bón, buồn nôn và đi tiểu nhiều lần. Theo Indian Express, kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ canxi trong máu của bệnh nhân lên tới 12,5 mg/dL, cao hơn đáng kể so với mức bình thường từ 8,5-10,5 mg/dL.

Nguyên nhân được xác định là người phụ nữ tự ý bổ sung canxi liều cao trong thời gian dài. Thay vì uống 1.000mg như khuyến cáo, cô dùng 2.000mg mỗi lần và uống 3 lần mỗi ngày sau khi đọc một lời khuyên trên mạng cho rằng liều cao có thể giúp xương và tóc chắc khỏe hơn.

Ngoài ra, cô còn uống thêm vitamin D nhằm tăng khả năng hấp thu canxi. Trong chế độ ăn hằng ngày, bệnh nhân thường xuyên sử dụng các thực phẩm giàu canxi như sữa chua, sữa pha hạnh nhân và phô mai tươi.

Bạn có thể hấp thụ canxi từ đậu phụ, trứng, sữa. Ảnh: Ban Mai

Hậu quả khi dùng thực phẩm chức năng sai cách

Nhiều người cho rằng vitamin và khoáng chất bổ sung có thể sử dụng mà không cần kê đơn hoặc kiểm soát liều lượng. Những sản phẩm này thường được mua dễ dàng tại quầy thuốc.

Tuy nhiên, việc sử dụng thực phẩm chức năng không có sự giám sát của người có chuyên môn dễ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Trong trường hợp này, chức năng thận của bệnh nhân đã bị rối loạn và hoạt động của tuyến giáp cũng bị ảnh hưởng. Các bác sĩ phải truyền dịch tĩnh mạch và tiến hành điều trị để loại bỏ lượng canxi dư thừa khỏi máu.

Các chuyên gia cho biết những người trẻ và khỏe mạnh thường không cần bổ sung canxi vì có thể nhận đủ lượng cần thiết thông qua chế độ ăn cân bằng. Việc bổ sung quá mức ngoài khẩu phần ăn có thể khiến canxi tích tụ trong cơ thể, làm tăng nguy cơ sỏi thận và các vấn đề tim mạch. So với viên uống, canxi từ thực phẩm được xem là an toàn và hiệu quả hơn đồng thời hạn chế các tác dụng phụ như táo bón, đầy hơi hoặc tăng nguy cơ bệnh tim.

Nếu không được điều trị, tình trạng tăng canxi máu có thể gây sỏi thận và tổn thương thận, dẫn đến rối loạn nhịp tim và các vấn đề tim mạch khác. Não bộ cũng có thể bị tác động, gây lú lẫn, trầm cảm, dễ cáu gắt, thậm chí hôn mê trong trường hợp nghiêm trọng.

Ai cần bổ sung canxi?

Phần lớn mọi người có thể đáp ứng nhu cầu canxi hằng ngày (1.000 - 1.200mg) thông qua chế độ ăn giàu sữa, rau lá xanh... Canxi từ thực phẩm thường được hấp thu chậm và với lượng nhỏ đi kèm các dưỡng chất khác nên an toàn hơn so với việc sử dụng liều cao từ viên bổ sung.

Các viên bổ sung canxi thường chỉ được khuyến nghị cho những người không thể đáp ứng nhu cầu qua chế độ ăn, chẳng hạn người mắc loãng xương, người ăn thuần chay, không dung nạp lactose hoặc có một số rối loạn tiêu hóa. Phụ nữ mang thai, phụ nữ sau mãn kinh và người mắc bệnh thận mạn tính cũng có thể cần bổ sung nhưng việc sử dụng cần được thực hiện dưới sự hướng dẫn của bác sĩ.