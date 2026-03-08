1. Cải thiện tiêu hóa

Một nghiên cứu của nhóm nhà khoa học Bồ Đào Nha cho thấy nước ép dứa liên quan đến gia tăng probiotic (vi khuẩn có lợi) trong đường ruột, từ đó có thể hỗ trợ tiêu hóa và sức khỏe đường ruột.

Thử nghiệm trên động vật cũng ghi nhận dứa có thể góp phần cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột. Tác dụng này được cho là nhờ các enzyme tiêu hóa trong dứa.

2. Hỗ trợ giảm đau

Theo Verywell Health, có bằng chứng cho thấy bromelain - hợp chất hoạt tính sinh học trong dứa - có thể giảm viêm và tăng lưu thông máu tại vùng bị thương, từ đó giúp giảm đau. Cơ chế này được cho là liên quan đến tác động của bromelain lên bradykinin, một chất trung gian gây đau.

Một số nghiên cứu cũng ghi nhận bromelain hỗ trợ kiểm soát cơn đau trong các tình trạng như thoái hóa khớp, đau dây thần kinh và chấn thương thể thao.

Dứa dễ gây phản ứng ở một số người. Ảnh: Gardenia

3. Giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ

Dứa có thể giúp giảm cholesterol cao - một yếu tố nguy cơ của bệnh gan nhiễm mỡ. Trong một nghiên cứu trên động vật, ăn dứa trong 8 tuần giúp giảm mức cholesterol và triglyceride trong gan và máu, đồng thời làm giảm các đặc điểm của gan nhiễm mỡ.

4. Cải thiện tuần hoàn và lưu thông máu

Dứa có thể hỗ trợ sức khỏe mạch máu bằng cách giảm cholesterol và lipid trong thành mạch. Trong một nghiên cứu, dứa giúp giảm các thay đổi cấu trúc ở động mạch chủ của chuột được cho ăn chế độ nhiều cholesterol trong 8 tuần. Những con chuột ăn dứa cũng có chức năng mạch máu tốt hơn nhờ giảm độ căng của thành mạch.

Rủi ro tiềm ẩn

Dứa nhìn chung được xem là an toàn nhưng bạn cần tránh nếu:

- Dị ứng với bromelain: Bạn không nên ăn dứa nếu bị dị ứng với bromelain. Người bệnh hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay nếu xuất hiện các dấu hiệu phản ứng dị ứng nghiêm trọng như ngứa, nổi mề đay hoặc khó thở.

- Đang mang thai hoặc cho con bú: Phụ nữ cần thận trọng khi tiêu thụ bromelain thường xuyên trong thời gian này vì chưa rõ mức độ an toàn.

- Đang dùng một số loại thuốc: Bromelain có thể tương tác với kháng sinh amoxicillin và có khả năng tương tác với thuốc làm loãng máu, dù cần thêm nghiên cứu để xác nhận.

- Đang theo chế độ ăn đặc biệt: Dứa vẫn có thể là một phần của chế độ ăn lành mạnh cho người bị tiểu đường nhưng những người theo chế độ ăn ketogenic có thể cần tránh.

Có thể ăn nhiều dứa không?

Ngay cả khi không bị dị ứng với dứa hoặc bromelain, việc tiêu thụ quá nhiều loại quả này vẫn có thể gây tác dụng phụ. Lượng bromelain cao dễ dẫn đến buồn nôn, nôn, tiêu chảy, tim đập nhanh, khó chịu ở dạ dày, mất cảm giác thèm ăn, đau đầu, đau cơ, chóng mặt, buồn ngủ và cảm giác uể oải.