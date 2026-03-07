Chuyên gia sức khỏe Trương Hiên Bân (Trung Quốc) cho biết nhiều người có thói quen ngồi xuống hoặc nằm ngay sau khi ăn no nhưng điều này không có lợi. Nghiên cứu cho thấy chỉ cần đi bộ nhẹ nhàng từ 2 đến 5 phút sau bữa ăn có thể giúp ổn định đáng kể mức đường huyết.

Trong video chia sẻ kiến thức trên mạng xã hội, chuyên gia Trương cho biết sự dao động mạnh của đường huyết sau bữa ăn là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng viêm trong cơ thể và béo phì. Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Y học Thể thao, chỉ cần vận động nhẹ sau khi ăn đã có thể góp phần kiểm soát đường huyết và ngăn ngừa tình trạng insulin tăng giảm đột ngột.

Sau bữa ăn, bạn nên đi bộ nhẹ nhàng giúp tiêu hóa tốt, đường huyết ổn định. Ảnh: Ban Mai

Theo ông Trương, khi bạn vận động, các cơ ở đùi sẽ kích hoạt protein vận chuyển đường. Nhờ đó, lượng đường từ thức ăn sẽ được đưa trực tiếp vào tế bào để đốt cháy tạo năng lượng thay vì chuyển hóa thành mỡ tích trữ trong cơ thể.

Thời điểm vận động cũng rất quan trọng. Chuyên gia Trương khuyến nghị mọi người nên bắt đầu đi bộ trong khoảng 30 đến 60 phút sau bữa ăn. Đây là giai đoạn đường huyết trong cơ thể tăng lên cao nhất, vì vậy việc vận động lúc này sẽ chặn đà tăng của đường huyết hiệu quả.

Chuyên gia cũng gợi ý đi bộ 5 phút cũng là giải pháp hiệu quả nếu sau bữa ăn thường xuyên bạn cảm thấy buồn ngủ hoặc lo lắng về sức khỏe chuyển hóa. Đây là cách đơn giản, dễ thực hiện và hầu như không gây áp lực cho cơ thể nhưng vẫn mang lại lợi ích rõ rệt cho việc kiểm soát đường huyết.

Theo China Times, bác sĩ chuyên về giảm cân Trần Uy Long (Trung Quốc) đánh giá đi bộ sau bữa ăn là một thói quen nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn đối với sức khỏe. Ông cho biết hoạt động này không chỉ giúp tiêu hóa tốt hơn mà còn hỗ trợ kiểm soát đường huyết và giảm cân.

Đường huyết cao kéo dài có thể gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng đối với sức khỏe. Đây là tình trạng thường gặp ở người mắc bệnh tiểu đường hoặc ở những người bị rối loạn chuyển hóa.

Trước hết, đường huyết cao làm tổn thương mạch máu. Khi lượng đường trong máu luôn ở mức cao, thành mạch dễ bị viêm và xơ cứng, từ đó làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim. Đây là một trong những biến chứng nguy hiểm nhất của tình trạng đường huyết cao.

Ngoài ra, đường huyết cao còn ảnh hưởng đến nhiều cơ quan khác trong cơ thể. Thận phải làm việc nhiều hơn để lọc lượng đường dư thừa trong máu, lâu dài có thể dẫn đến suy giảm chức năng thận. Mắt cũng dễ bị tổn thương, gây giảm thị lực hoặc các bệnh lý ở võng mạc. Bên cạnh đó, hệ thần kinh có thể bị ảnh hưởng, khiến người bệnh xuất hiện tình trạng tê bì tay chân, đau hoặc giảm cảm giác.

Tình trạng đường huyết cao cũng làm suy yếu hệ miễn dịch, khiến cơ thể dễ bị nhiễm trùng và các vết thương lâu lành hơn bình thường. Nhiều người còn gặp các biểu hiện như mệt mỏi, khát nước nhiều, đi tiểu nhiều và sụt cân bất thường.