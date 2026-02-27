Ngày 27/2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa phối hợp với Công an xã Bình Hiệp triệt phá thành công một băng nhóm tội phạm nguy hiểm, liên quan đến các hành vi "Cướp tài sản" và "Bắt, giữ người trái pháp luật".

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào khoảng 21h ngày 21/2, chị L.T.M (41 tuổi) đang điều khiển xe SH Mode trên Quốc lộ 62 theo hướng từ phường Kiến Tường về xã Bình Hiệp thì bị một nhóm đối tượng đi ô tô 4 chỗ màu trắng áp sát, chặn đầu xe. Nhóm này dùng dao khống chế, cướp xe máy, điện thoại và túi xách của chị M., sau đó ép nạn nhân lên ô tô.

Chị M. bị đưa về nhà nghỉ Lộc Thọ (xã Tân Trụ) và bị nhóm đối tượng đánh đập dã man bằng chổi và ống nước nhựa, gây chấn thương nghiêm trọng như rách môi, sưng nề vùng mắt và ngực. Dưới áp lực tra tấn, chị buộc phải chuyển 157 triệu đồng từ tài khoản cá nhân vào tài khoản của một đối tượng trong nhóm.

Nhóm bắt cóc chị M. bị bắt giữ. Ảnh: MĐ

Sáng 22/2, nhóm đối tượng tiếp tục đưa chị M. lên ô tô 7 chỗ với ý định đưa qua biên giới để bán sang Campuchia. Tuy nhiên, khi xe dừng tại một quán cơm trên Quốc lộ 62 (xã Thạnh Hóa), chị M. đã lợi dụng sơ hở của nhóm và trốn thoát, sau đó đến Công an xã Bình Hiệp trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã nhanh chóng truy xét và tạm giữ các đối tượng liên quan, bao gồm: Võ Văn Tường (42 tuổi, kẻ cầm đầu), Nguyễn Văn Nhân (27 tuổi), Võ Văn Tuấn, Nguyễn Thành Thọ, Lý Kim Toàn (cùng 26 tuổi), Lê Thị Như Linh (27 tuổi) và Nguyễn Văn Quí, Trương Thành Công (cùng 23 tuổi), đều ngụ tại nhiều địa phương thuộc tỉnh Tây Ninh.

Riêng Lê Minh Luân (45 tuổi, ngụ xã Thủ Thừa), tài xế ô tô 4 chỗ, được xác định là người chạy xe dịch vụ do Tường thuê.

Khám xét tại nhà nghỉ nơi các đối tượng thuê phòng, cơ quan công an phát hiện một bộ dụng cụ nghi dùng để sử dụng ma túy đá, cùng các tang vật gồm xe máy của nạn nhân, quần áo có dấu vết máu và một số vật chứng liên quan.

Vụ án đang được lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh mở rộng điều tra.