Ngày 22/10, chính quyền thành phố Dehradun (Ấn Độ) đã mở cuộc điều tra về cái chết của sản phụ Jyoti Pal, người qua đời khi bị bỏ quên băng gạc trong ổ bụng sau ca mổ lấy thai.

Sự việc gây chấn động dư luận xảy ra từ tháng 1 năm nay, khi Jyoti, 26 tuổi, sinh con trai đầu lòng bằng phương pháp mổ lấy thai tại một bệnh viện tư. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã để quên một miếng băng gạc trong ổ bụng của bệnh nhân trước khi khâu vết mổ.

Sai sót y khoa có thể dẫn tới những hậu quả đau lòng. Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Ban đầu, Jyoti có vẻ hồi phục tốt sau ca sinh, nhưng chỉ vài ngày sau, cô bắt đầu đau bụng dữ dội. Nữ bệnh nhân được chồng là Prajjwal Pal đưa trở lại chính bệnh viện nơi cô đã mổ đẻ để kiểm tra. Tuy nhiên, các bác sĩ tại đây không thể xác định được nguyên nhân khiến cô đau đớn.

Khi tình trạng của Jyoti ngày càng xấu đi, gia đình chuyển cô đến một bệnh viện khác để kiểm tra. Tại đây, sau khi thực hiện siêu âm và chụp CT, các bác sĩ phát hiện một miếng gạc phẫu thuật bị bỏ quên trong bụng. Đến thời điểm đó, vật thể này đã gây ra nhiễm trùng nghiêm trọng. Dù được điều trị khẩn cấp, Jyoti không qua khỏi.

Sau cái chết của vợ, anh Prajjwal đã nộp đơn khiếu nại đối với bệnh viện ở Dehradun - nơi Jyoti sinh con và các bác sĩ trực tiếp thực hiện ca mổ.

Bác sĩ Manoj Sharma - thành viên ủy ban điều tra nhấn mạnh rằng nhân viên y tế có trách nhiệm đảm bảo tất cả dụng cụ và vật liệu y tế được kiểm soát đầy đủ trong quá trình phẫu thuật. Ông nói thêm: “Việc để sót băng gạc có thể gây đau nhưng hiếm khi dẫn đến tử vong. Cần phải điều tra vì sao lại xảy ra nhiễm trùng kéo dài như vậy và vì sao dẫn đến cái chết của bệnh nhân. Giấy triệu tập đã được gửi tới các nhân viên và bác sĩ liên quan đến ca mổ. Họ đều được đào tạo và có kinh nghiệm, nhưng chúng tôi vẫn cần xem xét hồ sơ".

Bệnh viện nơi thực hiện ca mổ - được cho là không phản hồi các câu hỏi từ báo chí - đã tạm ngừng hoạt động trong khi chờ kết quả điều tra.

Theo hãng tin PTI, chính quyền thành phố Dehradun đã yêu cầu ủy ban điều tra nhanh chóng báo cáo kết quả làm rõ nguyên nhân cái chết của sản phụ. Cuộc điều tra được kỳ vọng sẽ xác định trách nhiệm của các cá nhân và cơ sở y tế liên quan, đồng thời làm sáng tỏ nguyên nhân khiến một sai sót tưởng chừng đơn giản lại dẫn đến hậu quả bi kịch.