Theo Focus Taiwan, hãng EVA Air ở Đài Loan (Trung Quốc) đã đưa ra phản hồi sau khi xuất hiện bài đăng lan truyền trên mạng xã hội cho biết tiếp viên hàng không họ Tôn, 34 tuổi, cảm thấy không khỏe trong chuyến bay vào cuối tháng 9 từ Milan về Đào Viên (Đài Loan, Trung Quốc). Tuy nhiên, tổ trưởng tổ tiếp viên đã không liên hệ với Medlink - dịch vụ hỗ trợ trên mặt đất chuyên cung cấp hướng dẫn trong các trường hợp khẩn cấp y tế trên chuyến bay. Nữ tiếp viên bị ốm được yêu cầu tiếp tục làm việc.

Theo bài đăng, ngay cả sau khi máy bay hạ cánh, đề nghị của nữ tiếp viên về việc sử dụng xe lăn và đi cấp cứu vẫn không được quan tâm. Sau khi trở về nhà, cô được đưa đến bệnh viện điều trị nhưng không qua khỏi.

Công đoàn Tiếp viên Hàng không Đào Viên và công đoàn doanh nghiệp của EVA Airways bày tỏ hy vọng sự mất mát trên sẽ khiến hãng hàng không quan tâm hơn đến đội ngũ tiếp viên, những người thường ngại xin nghỉ ốm hoặc nghỉ phép cá nhân vì sợ ảnh hưởng đến đánh giá hiệu suất và tiền thưởng hằng năm.

Phản hồi trước các báo cáo, EVA Air xác nhận rằng họ đã liên lạc với gia đình nữ tiếp viên trong thời gian cô nhập viện và được thông báo về sự ra đi của cô vào ngày 11/10.

Ngoài gửi lời chia buồn sâu sắc nhất, công ty cho biết họ đã mở cuộc điều tra để làm rõ các tình tiết của vụ việc và sẽ tiếp tục hỗ trợ gia đình người đã khuất. Trong khi đó, Văn phòng Thanh tra Lao động Thành phố Đào Viên thông báo đã cử các cán bộ đến EVA Airways để bắt đầu cuộc điều tra riêng về vụ việc.

Theo China Times, bác sĩ Du Nhã Văn chia sẻ, dù không biết rõ bệnh sử của nữ tiếp viên trên nhưng căng thẳng, lệch múi giờ, ăn uống không điều độ và thói quen làm việc quá sức có thể khiến cơ thể “hỏa không giáng, khí không hành, huyết không lưu” tức là mất cân bằng nội thể:

- Hỏa không giáng: do thức khuya, áp lực, dùng cà phê hoặc rượu; biểu hiện nóng trong, khô họng, dễ cáu gắt, mất ngủ.

- Khí không hành: do ăn uống thất thường, ít vận động; biểu hiện đầy bụng, nặng đầu, mệt mỏi.

- Huyết không lưu: do kìm nén cảm xúc; biểu hiện căng cổ vai, tức ngực, ngủ không sâu, sắc mặt xạm.

Khi ba tình trạng này cùng xuất hiện, cơ thể dễ viêm nhẹ, miễn dịch rối loạn. Dấu hiệu cảnh báo gồm đau họng, loét miệng, nhức khớp, sốt nhẹ, phát ban. Nếu không xử lý sớm, người bệnh có thể kiệt sức, ngã gục.