Theo Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, tỷ lệ thất nghiệp của sinh viên mới tốt nghiệp tại Mỹ vào tháng 6 là 4.8%, cao hơn so với tỷ lệ chung của toàn bộ lực lượng lao động là 4%.

Tuy nhiên, giữa bối cảnh ảm đạm đó, những người trẻ tuổi có kinh nghiệm thực tế về học máy (machine learning) và am hiểu về AI lại đang có những cơ hội bùng nổ.

Nhiều người trong số họ, ở độ tuổi 20, đang kiếm được thu nhập lên tới 1 triệu USD mỗi năm.

Họ không chỉ nhận mức lương "trong mơ" mà còn được thăng chức quản lý nhanh gấp đôi so với đồng nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ khác.

Nhóm nhân sự am hiểu AI được các doanh nghiệp săn đón bất chấp thị trường việc làm ảm đạm. Ảnh: NDTV

Theo báo cáo của công ty tuyển dụng Burtch Works, từ năm 2024 đến 2025, mức lương cơ bản của nhân viên AI (không phải quản lý) với 0-3 năm kinh nghiệm đã tăng khoảng 12%, mức tăng cao nhất so với bất kỳ nhóm kinh nghiệm nào khác.

Các công ty công nghệ lớn đang săn lùng nhóm nhân sự trẻ này. Databricks, một công ty phần mềm phân tích dữ liệu, có kế hoạch tuyển dụng số lượng sinh viên mới tốt nghiệp cao gấp ba lần trong năm nay.

CEO Ali Ghodsi của Databricks nhận xét họ là những người “am hiểu AI bẩm sinh”, trong khi nhóm nhân viên lâu năm rất khó thích nghi.

Theo các tin tuyển dụng của Databricks, một nhà nghiên cứu AI tạo sinh với chỉ hai năm kinh nghiệm có thể có mức lương cơ bản từ 190.000 USD đến 260.000 USD mỗi năm. Nếu tính cả cổ phiếu thưởng, tổng thu nhập có thể cao hơn nhiều.

Ông Ghodsi tiết lộ “có những nhân viên rất trẻ tạo ra tác động lớn và được trả lương rất cao. Dưới 25 tuổi, bạn có thể kiếm được một triệu USD".

Jure Leskovec, Giáo sư tại Đại học Stanford, nhận thấy sự phân hóa rõ rệt trong nhóm chuyên gia AI trẻ. Nhóm thứ nhất bao gồm các nghiên cứu sinh tiến sĩ 20 tuổi có những công trình nghiên cứu xuất sắc và được các công ty săn đón với những lời đề nghị hấp dẫn dù họ chưa có kinh nghiệm làm việc thực tế.

Nhóm còn lại là những người sử dụng AI thành thạo, có khả năng học hỏi và tư duy nhanh để tận dụng công nghệ, trở nên hiệu quả hơn.

Tuy không có bằng cấp cao, khoảng cách giữa họ và các lập trình viên thông thường đang ngày càng lớn. Theo Giáo sư Leskovec, dường như đang xuất hiện thế hệ kỹ sư phần mềm mới.

Các công việc kỹ sư học máy yêu cầu 0-1 năm kinh nghiệm tại các công ty như Roblox có thể trả mức lương hơn 200.000 USD mỗi năm.

Dữ liệu từ Levels.fyi cho thấy có 42 trường hợp nhận được đề nghị hơn 1 triệu USD từ các công ty AI. Trong số đó, có tới 9 ứng viên dưới 10 năm kinh nghiệm làm việc.

Tại startup Scale AI vừa được Meta mua lại, khoảng 15% nhân viên dưới 25 tuổi. Mức lương cơ bản cho nhân viên mới ra trường tại đây là khoảng 200.000 USD mỗi năm.

Ashli Shiftan, Giám đốc nhân sự của Scale AI, chia sẻ: “Chúng tôi rất mong muốn tuyển dụng các chuyên gia am hiểu AI và nhiều ứng viên trong số đó đang ở giai đoạn đầu sự nghiệp”.

Cyril Gorlla, 23 tuổi, đồng sáng lập CTGT - một startup về phần mềm quản lý rủi ro doanh nghiệp, cho biết tuổi trung bình tại công ty anh là 21. Cổ phần của một số nhân viên trẻ lên tới khoảng 500.000 USD.

Thậm chí, anh còn nhận được hồ sơ từ một cậu bé 16 tuổi đã có bài báo khoa học được công bố tại một hội nghị về AI. Ông cho biết: "Vài năm trước, đây chắc chắn là điều tôi không thể thấy được”.

(Theo WSJ)