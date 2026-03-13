Hậu quả từ thói quen sử dụng điện thoại, laptop

Chia sẻ với PV VietNamNet, cử nhân Lê Thị Thanh Hoa, Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết, cùng với sự phát triển của công nghệ, hội chứng “cổ rùa” đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng. Thời gian gần đây, Khoa đã điều trị nhiều trường hợp mắc hội chứng này.

Cụ thể, bệnh nhân N.T.T.H ( 37 tuổi, nhân viên văn phòng ở Hà Nội) nhập viện trong tình trạng đau mỏi cổ vai gáy kéo dài, thường xuyên đau đầu. Trước khi nhập viện, chị xuất hiện thêm tình trạng tê bì hai cẳng tay và bàn tay, đặc biệt vào ban đêm khiến cơ thể mệt mỏi, mất ngủ.

Bệnh nhân mắc hội chứng cổ rùa được thăm khám tại Bệnh viện 19-8. Ảnh: N. Huyền

Sau khi thăm khám, bệnh nhân được chỉ định điều trị bằng các phương pháp vật lý trị liệu. Sau hai đợt điều trị, tình trạng tê bì và đau mỏi cổ vai gáy của bệnh nhân giảm rõ rệt, giấc ngủ cải thiện.

“Dáng cổ rùa cũng được chỉnh dần, giúp chất lượng cuộc sống của người bệnh phục hồi đáng kể. Chị H. đến viện sớm nên việc điều trị thuận lợi. Nhiều trường hợp khác đến khám muộn khi bệnh đã tiến triển nặng, gây khó khăn hơn cho quá trình phục hồi”, cử nhân Hoa nói.

Áp lực lên cột sống cổ tăng gấp nhiều lần

Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Bích, Trưởng khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng (Bệnh viện 19-8) cho biết, hội chứng cổ rùa là tình trạng đầu nhô ra phía trước so với trục cơ thể, khiến đầu và cổ đưa ra trước vai, giống như cổ rùa thò ra khỏi mai.

Tình trạng này khiến người bệnh thường xuyên mỏi cổ, đau vai gáy sau một ngày làm việc, thậm chí đau đầu, tê tay hoặc khó ngủ.

Nguyên nhân phổ biến nhất là thói quen cúi đầu liên tục khi sử dụng điện thoại, máy tính. Khi đầu nghiêng về phía trước 15 độ, áp lực lên cột sống cổ có thể tăng lên khoảng 12-15kg.

Theo nghiên cứu được The Washington Post trích dẫn từ bác sĩ Kenneth Hansraj, Trưởng khoa Phẫu thuật cột sống tại Bệnh viện Phẫu thuật cột sống New York, đầu người nặng khoảng 5,4kg nhưng khi cúi 15 độ, đốt sống cổ phải chịu lực khoảng 13,2kg. Nếu bạn cúi 45 độ, đốt sống cổ phải chịu khoảng 22,2kg và cúi 60 độ - tư thế thường gặp khi dùng điện thoại, áp lực có thể lên tới 27,2kg, tương đương trọng lượng một em bé 8 tuổi.

Nghiên cứu cũng cho thấy người dùng điện thoại thông minh trung bình sử dụng thiết bị từ 2-4 giờ mỗi ngày, tương đương 700 -1.400 giờ mỗi năm cho việc nhắn tin, đọc e-mail hoặc truy cập mạng xã hội. Khoảng 58% người dùng điện thoại thông minh tại Mỹ gặp các vấn đề về cột sống liên quan đến tư thế này.