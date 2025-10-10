Tổng chưởng lý New York (ngồi cạnh cảnh sát). Ảnh: Pool

Hãng CNN đưa tin, bà James bắt đầu bị điều tra vào tháng 5 về khoản thế chấp năm 2023 để mua nhà ở Norfolk, bang Virginia. Phiên tòa đầu tiên xét xử bà dự kiến diễn ra vào ngày 24/10 ở Norfolk.

Theo cáo trạng, bà James khai trên giấy tờ thế chấp rằng, căn nhà bà mua ở Norfolk sẽ là nơi cư trú thứ 2 của mình. Các công tố viên cho biết, tuyên bố trên cho phép bà nhận được các điều khoản vay ưu đãi, không áp dụng cho đầu tư bất động sản.

Tuy nhiên, các công tố viên cáo buộc, nữ tổng chưởng lý New York không sử dụng căn nhà đó, mà cho một gia đình 3 người thuê. Như vậy, bà đã khai man trong đơn xin vay trong khi biết rõ sẽ dùng nơi này làm bất động sản đầu tư.

Cáo buộc trên được đưa ra trong bối cảnh Bộ Tư pháp tiếp tục theo đuổi cáo buộc chống lại các đối thủ chính trị của Tổng thống Trump, bao gồm cựu Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, Thượng nghị sĩ Dân chủ Adam Schiff và nhiều người khác.

Bà James tuyên bố: "Những cáo buộc đó là vô căn cứ và chính những tuyên bố công khai của Tổng thống Trump đã cho thấy mục tiêu duy nhất của ông ấy là trả đũa chính trị bằng mọi giá".

Bà James và ông Trump từng đối đầu suốt nhiều năm khi nữ tổng chưởng lý vận động tranh cử với lời hứa điều tra ông Trump. Cuối cùng, bà James đã giành chiến thắng trong một vụ kiện dân sự chống lại ông Trump, các con trai và doanh nghiệp bất động sản của ông.

Một thẩm phán đã tuyên bố, gia đình Trump phải chịu trách nhiệm vì tội gian lận, thổi phồng giá trị tài sản ở New York. Sau đó, ông Trump phải chịu mức phạt 355 triệu USD. Tuy nhiên, một tòa phúc thẩm ở New York đã bác bỏ các hình phạt và ông Trump đã kháng cáo phán quyết.

Trong suốt phiên xét xử kéo dài 11 tuần, sự tức giận của ông Trump đối với bà James được thể hiện rõ. Ông Trump chỉ trích bà James tại hành lang tòa án và từ bục nhân chứng. Trong khi đó, bà James thường xuyên phản pháo bên ngoài phòng xử án, trên mạng xã hội hoặc trong các tuyên bố video.