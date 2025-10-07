Tên lửa Tomahawk được phóng từ tàu Mỹ. Ảnh: EFE/EPA

Theo đài RT, trong cuộc trò chuyện với các phóng viên ở Nhà Trắng ngày 6/10, khi được hỏi liệu ông đã quyết định ra sao về đề nghị cung cấp tên lửa Tomahawk cho Kiev, chẳng hạn như chuyển giao vũ khí này cho Ukraine hoặc bán cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để khối quân sự này sau đó bán lại cho Ukraine, ông Trump đáp: "Tôi đã đưa ra quyết định, nếu có thể nói như vậy. Tôi cho rằng tôi muốn biết Ukraine sẽ làm gì với các tên lửa đó, họ sẽ gửi chúng đi đâu. Tôi phải đặt ra câu hỏi này".

Người đứng đầu nước Mỹ nhấn mạnh: "Tôi không muốn thấy sự leo thang". Ông Trump cũng nhắc lại rằng, cuộc xung đột Nga và Ukraine đáng lẽ đã không xảy ra nếu ông làm Tổng thống Mỹ vào năm 2022.

Tháng trước, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tiết lộ, Nhà Trắng đang cân nhắc cung cấp cho Ukraine tên lửa Tomahawk, ước tính khoảng 1,3 triệu USD/quả và có tầm bắn từ 1.600 - 2.500km. Với tầm bắn này, tên lửa có thể chạm tới Moscow và xa hơn nữa.

Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó cảnh báo, quan hệ giữa Moscow và Washington có thể bị hủy hoại nếu Mỹ chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Kiev. Ông Putin lập luận, quân đội Ukraine không thể vận hành một hệ thống tinh vi như vậy nếu quân nhân Mỹ không tham gia trực tiếp.

Ukraine từ lâu đã đề nghị Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho nước này. Kiev tin vũ khí này sẽ giúp nâng cao khả năng tấn công tầm xa của họ khi các cuộc tập kích như vậy hiện chủ yếu dựa vào các máy bay không người lái (UAV). Trước đó, Kiev từng tuyên bố, tên lửa Tomahawk sẽ cho phép họ tấn công các trung tâm chỉ huy và trung tâm tiếp tế sâu bên trong lãnh thổ Nga.