Anh Nguyễn Minh Tuấn (35 tuổi, ở phường Cầu Giấy, Hà Nội) hỏi: Tôi đang đi công tác nước ngoài thì nhận được thông tin mình bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Vậy khi muốn về Việt Nam để giải quyết vấn đề thuế, tôi có được nhập cảnh không?

Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật trả lời: Theo hướng dẫn của cơ quan thuế, người còn nợ thuế có thể bị áp dụng biện pháp hoãn xuất cảnh. Khi đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, quyết định tạm hoãn sẽ được hủy bỏ.

Như vậy, việc hoãn xuất cảnh chỉ nhằm ngăn chặn công dân rời Việt Nam trước khi hoàn thành trách nhiệm tài chính, chứ không ảnh hưởng đến quyền nhập cảnh.

Khoản 5, Điều 36 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 (sửa đổi, bổ sung năm 2023) quy định các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh, gồm: Người nộp thuế, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi xuất cảnh chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trong trường hợp của anh Tuấn, tại thời điểm xuất cảnh đi công tác, anh chưa thuộc diện bị tạm hoãn nên đã rời Việt Nam hợp pháp. Sau đó, khi phát sinh nợ thuế và có quyết định tạm hoãn, thông tin này sẽ chỉ được dùng để ngăn chặn anh xuất cảnh trong các lần tiếp theo, chứ không ngăn cản quyền nhập cảnh.

Điều 34 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 (sửa đổi, bổ sung 2023) quy định: Công dân Việt Nam được nhập cảnh khi có giấy tờ xuất nhập cảnh còn nguyên vẹn và còn thời hạn sử dụng. Nghĩa là, dù đang nợ thuế, anh Tuấn vẫn có quyền trở về Việt Nam để giải quyết, miễn là hộ chiếu và visa còn hiệu lực.

Luật sư Diệp Năng Bình nhấn mạnh: Quy định tạm hoãn xuất cảnh không đồng nghĩa với việc cấm nhập cảnh. Đây là hai khái niệm pháp lý khác nhau. Người Việt Nam có nghĩa vụ thuế vẫn luôn được trở về nước.

"Vấn đề quan trọng là sau khi nhập cảnh, công dân phải nhanh chóng hoàn thành các khoản thuế nợ. Khi đó, cơ quan thuế sẽ ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh và gửi đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để cập nhật. Sau khi được gỡ bỏ hạn chế, công dân có thể tiếp tục xuất cảnh đi công tác bình thường", LS Diệp Năng Bình cho biết.