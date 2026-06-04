Phải thử một lần, được hay không cũng chấp nhận

Hơn 6 năm qua, chị Cao Phương Thảo (36 tuổi, phường Vĩnh Hội, TPHCM) cùng chồng là anh Khang Khương (33 tuổi) kiên trì chiến đấu với căn bệnh ung thư Carcinoma tuyến - dạng ung thư có khả năng di căn xa đến nhiều cơ quan trong cơ thể.

Chia sẻ với PV VietNamNet, chị Thảo kể cuối năm 2019, anh Khương bất ngờ sưng một bên má. Ban đầu, cả gia đình nghĩ anh bị đau răng, tuy nhiên, khối u sau đó phát triển nhanh, từ vùng má lan vào hốc mắt, tiến sát nền sọ và có nguy cơ ảnh hưởng đến não.

Khi chồng nhận chẩn đoán ung thư từ bác sĩ, chị Thảo như ngã quỵ. Thời điểm ấy, anh Khương chưa đến 30 tuổi, hai con vẫn rất nhỏ.

Sau những ngày suy sụp vì cú sốc tinh thần, chị tự nhủ phải mạnh mẽ để cùng chồng bước tiếp. Với mong muốn giữ người cha lại cho các con, chị lần lượt bán đi hai căn nhà để có tiền chữa bệnh cho chồng.

Trong nhiều năm, anh Khương trải qua một số đợt điều trị tại Việt Nam, tưởng chừng bệnh đã được kiểm soát thì cuối năm 2025, ung thư tái phát lần thứ tư rồi lần thứ năm, tiên lượng dè dặt.

Chị Thảo luôn sát cánh cùng chồng trong quá trình điều trị ung thư. Ảnh: NVCC.

Không chấp nhận buông xuôi, chị Thảo tìm hiểu thêm các phương án điều trị và quyết định cùng chồng sang Hàn Quốc.

Tại đây, bác sĩ cho biết ung thư đã di căn đến phổi và xuất hiện hạch, chi phí cho ca phẫu thuật dự kiến hơn 2 tỷ đồng. Nghe đến con số này, chính anh Khương là người muốn dừng điều trị nhưng chị Thảo không đồng ý.

"Lúc đó, thực sự tôi không biết kết quả sẽ ra sao. Tôi chỉ nghĩ rằng mình phải thử một lần, được hay không cũng chấp nhận, mất hết cũng được", chị Thảo nhớ lại.

Chị Thảo cho biết quyết định của mình không xuất phát từ sự lạc quan mù quáng mà từ tình yêu thương dành cho chồng và hai con còn quá nhỏ.

Khi đó, hai vợ chồng trở về Việt Nam trong tâm trạng gần như tuyệt vọng. Họ không còn bất động sản nào để bán, vậy nên những tài sản cuối cùng như đồng hồ, nữ trang, túi xách hàng hiệu lần lượt ra đi. Ngoài ra, chị Thảo cũng rút thêm tiền từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Bên cạnh đó, chị chia sẻ hành trình chữa bệnh của gia đình lên mạng xã hội và nhận được nhiều sự đồng cảm. Sau đó, nhiều người tìm đến mua quần áo để ủng hộ công việc kinh doanh của chị.

Nhờ gom góp từng khoản tiền nhỏ, hai vợ chồng chị Thảo có đủ chi phí quay lại Hàn Quốc để phẫu thuật.

Chị Thảo kể riêng ca phẫu thuật lần này đã tiêu tốn hơn 3 tỷ, các đợt thăm khám, lập phác đồ điều trị ngốn thêm hàng trăm triệu, còn chi phí xạ trị dao động cũng từ 30-40 triệu đồng mỗi ngày. Đến nay, tổng chi phí điều trị tại Hàn Quốc đã vượt 5 tỷ đồng.

Vợ chồng chị Thảo ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Ảnh: NVCC.

Điều xứng đáng nhất là chồng vẫn còn ở đây

Sau nhiều năm cùng chồng chiến đấu với bệnh tật, chị Thảo cho biết điều khiến mình tự hào nhất là chưa bao giờ từ bỏ.

"Nếu ngày đó buông tay vì hết tiền thì có lẽ anh Khương đã không còn như hôm nay. Lần tái khám gần đây nhất mang đến tin vui cho cả gia đình: Các tế bào ung thư hiện được kiểm soát rất tốt, gần như bị đóng băng", chị Thảo chia sẻ.

Dù sức khỏe của chồng suy giảm nhiều sau những cuộc đại phẫu, chị tin rằng thể trạng có thể phục hồi dần theo thời gian. Điều quan trọng nhất là các tế bào ung thư đã được loại bỏ khỏi những vị trí nguy hiểm.

Hiện gia đình vẫn duy trì quá trình chữa bệnh giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Chồng chị đã hoàn thành giai đoạn điều trị tích cực và chuẩn bị bước sang giai đoạn duy trì.

Chị cũng chia sẻ, có thời điểm kinh tế kiệt quệ, phải chuyển con nhỏ sinh năm 2015 và 2017 từ trường quốc tế sang trường công lập vì không còn đủ khả năng chi trả học phí.

Hơn 6 năm qua, với chị Thảo, điều đáng giá nhất không phải những căn nhà đã bán hay số tiền khổng lồ đã chi ra mà là người chồng vẫn còn hiện diện trong cuộc sống của mẹ con chị.

"Nhìn lại, tôi thấy quyết định ngày đó hoàn toàn xứng đáng", chị Thảo nói.

Cha bị ung thư và trăn trở có nên bán nhà để kéo dài sự sống thêm 2-3 năm Theo phác đồ điều trị, người cha bị ung thư chỉ có thể sống thêm 2-3 năm với chi phí tương đương gần cả ngôi nhà khiến các thành viên trong gia đình rơi vào cảnh bất đồng.

Bác sĩ nói gì về thuốc ung thư được kỳ vọng xóa sổ khối u di căn? Nghiên cứu trên quy mô nhỏ cho thấy thuốc tiêm trị ung thư Amivantamab có khả năng xóa sổ khối u di căn nhưng không đúng với mọi trường hợp. Ngoài ra, chi phí điều trị có thể lên tới 1,4 tỷ đồng chỉ trong 3 tháng đầu.