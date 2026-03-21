Theo số liệu mới công bố của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), trong tháng 2/2026, Việt Nam nhập khẩu tổng cộng 16.216 xe ô tô nguyên chiếc với kim ngạch hơn 359 triệu USD.

Cộng dồn 2 tháng đầu năm 2026, cả nước nhập khẩu tổng cộng 31.372 ô tô nguyên chiếc các loại, với tổng kim ngạch đạt 745,66 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2025, lượng xe nhập tăng 26,3%, trong khi giá trị kim ngạch tăng mạnh hơn, ở mức 38,6%.

Về thị trường cung cấp từ đầu năm đến nay, Indonesia tiếp tục là quốc gia xuất khẩu ô tô vào Việt Nam lớn nhất với 11.823 chiếc, đạt giá trị kim ngạch hơn 164 triệu USD.

So với cùng kỳ, xe nhập từ thị trường này tăng 24,3% về lượng và 21,6% về kim ngạch. Xe có nguồn gốc Indonesia chiếm 37,7% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2026.

Tuy vậy, giá trị đơn chiếc xe nhập khẩu từ Indonesia lại khá thấp, chỉ đạt trung bình 13.870 USD/chiếc, tương đương 356 triệu đồng.

Các mẫu xe phổ biến nhập từ Indonesia chủ yếu thuộc phân khúc MPV và SUV đô thị giá rẻ như Toyota Yaris Cross/Avanza/Wigo, Mitsubishi Xpander/Xforce, Suzuki XL7/Fronx hay Honda BR-V...

Trong giai đoạn đầu năm 2026, Trung Quốc bất ngờ vươn lên thứ hai với 10.047 xe được nhập khẩu về nước, tổng kim ngạch lên tới 344,19 triệu USD. Thị trường này ghi nhận mức tăng trưởng đột biến, với lượng xe tăng 84,4% và kim ngạch tăng tới 101% so với cùng kỳ năm trước.

Dù chiếm 32% về lượng nhưng ô tô sản xuất tại Trung Quốc lại đóng góp tới 46,2% tổng kim ngạch nhập khẩu ô tô của cả nước trong 2 tháng đầu năm 2026.

Nhiều hãng xe Trung Quốc đang tăng tốc đưa sản phẩm mới vào thị trường Việt Nam.

Xe nhập từ Trung Quốc khá đa dạng về chủng loại, từ xe tải, xe du lịch đến xe con. Đặc biệt, trong giai đoạn đầu năm 2026, nhiều mẫu xe điện, xe hybrid của các hãng như Omoda & Jaecoo, Lynk & Co, BYD, Geely... liên tục được đưa về nước để chuẩn bị giới thiệu đến khách Việt.

Xếp thứ ba là Thái Lan với 7.523 xe, kim ngạch đạt 160,19 triệu USD, chiếm khoảng 24% tổng lượng xe nhập khẩu và chiếm 21,5% về giá trị. Các dòng xe nhập từ Thái Lan chủ yếu là các dòng xe bán tải và gầm cao như Ford Ranger/Everest (một số phiên bản), Toyota Corolla Cross/Hilux, Mitsubishi Triton/Pajero Sport/Attrage, Honda HR-V, Mazda2...

