Dấu hỏi các trụ cột

Kể từ khi HLV Kim Sang Sik nắm quyền, hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam vẫn được chiến lược gia người Hàn Quốc xây dựng dựa trên những cái tên quen thuộc, giàu kinh nghiệm như Thành Chung, Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh…

Tuy nhiên, rất có thể ở đợt tập trung tới đây HLV Kim Sang Sik sẽ triển khai các phương án thử nghiệm nơi hàng phòng ngự hòng giúp tuyển Việt Nam chắc chắn hơn.

Nhiều trụ cột nơi hàng thủ tuyển Việt Nam đang gặp vấn đề về phong độ

Sở dĩ thuyền trưởng tuyển Việt Nam phải có những thay đổi là vì đơn giản trong số các trung vệ thường xuyên được sử dụng hiện tại chỉ có duy nhất Bùi Tiến Dũng giữ được phong độ ổn định, những cái tên còn lại đang hơi bất ổn hoặc chấn thương.

Những vấn đề này buộc HLV Kim Sang Sik phải nghĩ tới chuyện làm mới khi hiểu rằng, nếu tiếp tục đặt niềm tin tuyệt đối vào bộ khung cũ, nguy cơ tái diễn những sai lầm quen thuộc là rất cao, và tuyển Việt Nam sẽ khó có thể tiến xa.

Làm mới từ đâu

Trong bối cảnh ấy, giải pháp được HLV Kim Sang Sik tính đến là trao cơ hội cho những gương mặt trẻ từ U23 Việt Nam khi đang có nhiều cầu thủ phòng ngự gây ấn tượng.

Những cái tên như Lý Đức, Hiểu Minh hay Nhật Minh đã chơi chững chạc tại V-League cũng như các giải trẻ, hứa hẹn mang đến luồng sinh khí mới cho tuyển Việt Nam.

Đương nhiên, đây không phải là lần đầu ông Kim Sang Sik đưa ra những thử nghiệm hay trao cơ hội cho các cầu thủ mới, bởi trước đó từng gọi Đặng Văn Tới hay Hoàng Phúc, Quang Kiệt để quan sát và đánh giá ở đợt tập trung gần nhất hồi tháng 9.

Để tạo cơ hội cho những cầu thủ U23 Việt Nam được đôn lên thử nghiệm

Việc mạnh dạn cài cắm nhân tố trẻ ở đội tuyển tất nhiên chứa đựng nhiều lo ngại. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế của họ còn hạn chế, sự va chạm với những đối thủ đẳng cấp cao chưa nhiều. Nhưng để tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh ở tuyển Việt Nam, cũng như chuẩn bị cho tương lai lâu dài, đây là quyết định cần thiết.

Rất may cho HLV Kim Sang Sik, trận đấu sắp tới gặp Nepal được xem là cơ hội lý tưởng để thử nghiệm. Một đối thủ không quá mạnh, một bối cảnh ít áp lực, và một khoảng thời gian quý báu để thuyền trưởng tuyển Việt Nam quan sát hiệu quả của những thay đổi.

Nếu các gương mặt trẻ, mới có thể tận dụng tốt cơ hội, đây sẽ là bước ngoặt để hàng thủ tuyển Việt Nam được tái thiết, giảm dần sự phụ thuộc vào nhóm cựu binh vốn đang không còn đảm bảo được phong độ như thời kỳ đỉnh cao.

Trong bối cảnh cần những thay đổi, tuyển Việt Nam cũng sẽ phải đổi mới và được bắt đầu từ nơi vốn được xem là lá chắn an toàn nhất – các trung vệ.