Trong tuần này, HLV Kim Sang Sik công bố danh sách tập trung tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho hai trận lượt đi và về trên sân nhà gặp Nepal, thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Giới chuyên môn dự đoán HLV Kim Sang Sik có nhiều thay đổi về nhân sự, trong bối cảnh không ít cựu binh dính chấn thương và xuống phong độ. Điều quan trọng, việc chỉ phải tiếp đón Nepal có chất lượng trung bình, là cơ hội để ông Kim sử dụng các cầu thủ trẻ nhằm hướng tới mục tiêu HCV SEA Games 33 diễn ra vào cuối năm.

Tuyển Việt Nam có 2 trận giao hữu với Thép Xanh Nam Định và CAHN trong tháng 9.

Ở vị trí khung thành tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang Sik đang có xu hướng dùng lại những gương mặt nội. Ở ASEAN Cup 2024, bất chấp Nguyễn Filip có phong độ tốt, chiến lược gia người Hàn Quốc đặt niềm tin ở Đình Triệu, và đó là quyết định hoàn toàn đúng đắn khi người gác đền CLB Hải Phòng thi đấu xuất sắc, góp công lớn giúp tuyển Việt Nam đăng quang.

Trong năm 2025, Nguyễn Filip hay Đặng Văn Lâm cũng không thường xuyên lên đội tuyển, dù cả hai đều là những thủ thành đẳng cấp, nhiều kinh nghiệm. Ở đợt tập trung gần nhất hồi tháng 9, hai thủ môn Việt kiều này đều vắng mặt.

Còn lần tập trung sắp tới (4/10), Nguyễn Filip và Đặng Văn Lâm có thể trở lại, tuy nhiên họ sẽ phải cạnh tranh khốc liệt vị trí trấn giữ khung thành tuyển Việt Nam. Trước ngày lên tuyển, Nguyễn Filip mất điểm khi mắc sai lầm trong trận hòa Bắc Kinh Quốc An 2-2 tại AFC Champions League Two. Đó là tình huống thủ thành sinh năm 1992 chuyền bóng thẳng vào chân của cầu thủ đối phương dẫn đến việc bị thủng lưới sau đó.

Nguyễn Filip có thể mất suất bắt chính.

Hiện tại, HLV Kim Sang Sik đang đánh giá rất cao gương mặt trẻ Trung Kiên (HAGL) hay Văn Việt (Thể Công Viettel). Trong 2 thủ môn này, Trung Kiên tỏa sáng ở giải U23 Đông Nam Á 2025, cùng U23 Việt Nam bảo vệ ngôi vô địch.

Gần nhất, Trung Kiên cùng U23 Việt Nam toàn thắng ở vòng loại U23 châu Á 2026, không để thủng lưới bàn nào sau 3 trận. Còn ở cấp CLB, thủ môn sinh năm 2003 cùng các đồng đội ở HAGL cầm hòa PVF-CAND trong chuyến làm khách ở vòng 5 V-League 2025/26.

Với những gì đã thể hiện, đồng thời là thủ thành số 1 U23 Việt Nam tại SEA Games 33, việc Trung Kiên bắt chính ở tuyển Việt Nam thay các đàn anh Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm trong hai trận gặp Nepal tới đây cũng không phải là bất ngờ.