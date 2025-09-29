Lễ bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2026 tổ chức vào 14h00 ngày 2/10 (giờ Việt Nam) tại trụ sở AFC ở Kuala Lumpur, Malaysia.

Theo nguyên tắc xếp hạt giống, Saudi Arabia với tư cách chủ nhà được mặc định ở nhóm hạt giống số 1. 15 đội còn lại được phân vào 4 nhóm dựa trên thành tích tại 3 kỳ VCK gần nhất, với hệ số tính điểm tương ứng: 100% cho giải 2024, 50% cho giải 2022 và 25% cho giải 2020.

U23 Việt Nam lần thứ 6 liên tiếp tham dự VCK U23 châu Á.

Theo đó, các nhóm hạt giống được xác định như sau:

Nhóm 1: Saudi Arabia (chủ nhà), Uzbekistan (hạng 1), Nhật Bản (hạng 2), Iraq (hạng 3).

Nhóm 2: Hàn Quốc (hạng 5), Việt Nam (hạng 6), Australia (hạng 7), Qatar (hạng 8).

Nhóm 3: Thái Lan (hạng 9), Jordan (hạng 10), UAE (hạng 11), Iran (hạng 12).

Nhóm 4: Trung Quốc (hạng 13), Syria (hạng 14), Kyrgyzstan (hạng 15), Lebanon (hạng 16).

Với việc được xếp làm hạt giống số 2 của giải, U23 Việt Nam có lợi thế nhất định khi bốc thăm chia bảng. Theo thể thức thi đấu, 16 đội tham dự VCK được chia thành 4 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào vòng tứ kết. Trận chung kết giải dự kiến diễn ra ngày 25/1/2026.

U23 Việt Nam giành vé dự VCK sau khi lần lượt đánh bại Bangladesh 2-0, Singapore 1-0 và Yemen 1-0 để giành ngôi nhất bảng với 9 điểm tuyệt đối. Đây là lần thứ sáu liên tiếp U23 Việt Nam góp mặt tại VCK U23 châu Á.

VCK U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7/1 đến 25/1/2026 tại Saudi Arabia.