Theo nhiều đầu bếp, phần thăn nội, thăn ngoại hoặc phi lê là lựa chọn phù hợp cho món này vì mềm, ít gân và giữ được độ ngọt sau khi chế biến. Tiêu đen là nguyên liệu tạo nên hương vị đặc trưng cho món ăn . Nên ưu tiên tiêu mới xay hoặc tiêu đập dập để giữ được mùi thơm tự nhiên.

Để chế biến món bò sốt tiêu đen cho 3-4 người ăn, bạn có thể chuẩn bị:

Cách làm bò sốt tiêu đen

Muốn thịt bò mềm ngon, trước tiên cần sơ chế đúng cách. Sau khi rửa sạch, nên dùng khăn giấy thấm khô rồi thái thành những lát mỏng vừa ăn theo chiều ngang thớ thịt. Đây là mẹo giúp thịt mềm hơn sau khi chế biến.

Ướp thịt bò với 1 thìa canh dầu hào, 1 thìa cà phê nước tương, nửa thìa cà phê tiêu đen và tỏi băm trong khoảng 15-30 phút để thấm gia vị.

Làm nóng chảo, cho khoảng 1 thìa canh dầu ăn vào phi thơm tỏi rồi cho thịt bò vào đảo nhanh trên lửa lớn trong 1-2 phút. Khi thịt vừa săn lại thì trút ra đĩa riêng.

Trong lúc đó, pha nước xốt gồm 1 thìa canh dầu hào, 1 thìa canh nước tương, 1 thìa cà phê đường, 100ml nước lọc và 1 thìa cà phê bột năng hoặc bột bắp.

Đun hỗn hợp trên lửa vừa đến khi hơi sánh lại, sau đó cho hành tây và ớt chuông vào đảo sơ.

Cuối cùng, cho thịt bò trở lại chảo, thêm khoảng 1 thìa cà phê tiêu đen đập dập rồi đảo đều khoảng 30 giây trước khi tắt bếp.

Thành phẩm đạt yêu cầu là thịt bò mềm, mọng nước, phủ lớp xốt sánh mịn, thơm nồng vị tiêu đen và không bị khô dai.