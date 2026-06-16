Cách chọn sấu ngon Nhiều người có kinh nghiệm thường ưu tiên sấu bánh tẻ, loại sấu có vỏ xanh hơi ngả vàng, cùi dày, hạt chưa quá cứng. Đây là thời điểm quả đạt độ chua vừa phải, khi ngâm vẫn giữ được độ giòn. Không nên chọn sấu quá non vì cùi mỏng, dễ bị nhũn. Ngược lại, sấu quá già thường có hạt lớn, ít thịt và vị chua gắt hơn. Khi mua, nên chọn những quả có kích thước tương đối đồng đều, vỏ không bị dập nát, thâm đen hoặc có dấu hiệu hư hỏng.

Nguyên liệu chuẩn bị Để làm sấu ngâm đường cho gia đình, bạn có thể chuẩn bị: - 1kg sấu tươi

- 700-800g đường trắng hoặc đường phèn

- 1 lít nước lọc

- Một ít gừng tươi (tùy chọn) Ngoài ra, bạn cần một hũ thủy tinh sạch có nắp đậy kín. Nhiều người cho rằng đây là yếu tố quan trọng giúp hạn chế tình trạng sấu bị nổi váng trong quá trình bảo quản. Sấu ngâm đường là thức uống giải khát nhiều người ưa thích. Ảnh: Dung Lê

Cách làm sấu ngâm đường giòn ngon, chuẩn vị Sấu sau khi mua về đem cạo sạch vỏ, rửa nhiều lần với nước rồi khía vài đường quanh thân quả để dễ thấm đường. Việc cạo vỏ giúp sấu ngâm không bị chát, tránh nhựa sấu làm đục nước ngâm. Bạn cũng có thể mua sấu cạo vỏ sẵn để tiết kiệm thời gian. Tiếp đó, ngâm sấu trong nước muối loãng khoảng 20-30 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Đun sôi một nồi nước rồi chần sấu khoảng 30-60 giây trước khi vớt ra ngâm ngay vào nước đá lạnh. Đây là bí quyết giúp sấu giữ được độ giòn sau khi ngâm. Trong lúc ngâm sấu, hòa tan 700-800g đường với khoảng 1 lít nước, đun sôi rồi để nguội hoàn toàn. Cho sấu vào hũ thủy tinh đã tiệt trùng bằng cách tráng nước sôi, có thể thêm vài lát gừng để tăng hương vị. Sau đó đổ nước đường đã nguội vào sao cho ngập toàn bộ phần sấu. Đậy kín nắp và bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Sau khoảng 7-10 ngày, sấu bắt đầu ngấm đường và có thể sử dụng. Thành phẩm đạt yêu cầu là những quả sấu vẫn giữ được độ giòn, nước ngâm trong, có vị chua ngọt hài hòa và mùi thơm dễ chịu.